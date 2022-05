Pc-gigant aflyser chip-krisen

Coronakrisen fik efterspørgslen på mikrochips til at stige markant og kastede samtidig verden ud i en længerevarende chipmangel.

Men problemet er ved at løse sig selv. Efter to år med stigende efterspørgsel på elektronikprodukter falder behovet igen, lyder analysen fra pc-kæmpen Acer.

Det skriver Berlingske ifølge Computerworld.

"Vi ser en hurtig afmatning i efterspørgslen. Det betyder, at der ikke længere er et reelt problem med at få de nødvendige komponenter. Den berømte mangel på chip har løst sig selv, fordi efterspørgslen er mindre," siger europadirektør for Acer, Emmanuel Fromont, til Berlingske.

Acer er det femtestørste pc-mærke i Danmark. Selskabet står for salget af fem procent af alle stationære computere og syv procent af alle nye solgte bærbare er en Acer-pc.

Det globale marked for salg af computere følger også Acer-topchefens analyse. Det skriver Computerworld.

I første kvartal af 2022 blev der sendt 80,1 millioner computere ud til forbrugere på verdensplan. Det svarer til et fald på 3 procent sammenlignet med forrige år.

Med udsigterne til en løsning på problemet omkring mikrochips, står hardware-leverandørerne over for et andet problem, vurderer Acer-direktøren.

Han peger nemlig på behovet for at kunne levere bæredygtige løsninger, som den næste store udfordring for verdens pc-producenter. Det skriver Computerworld.