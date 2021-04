Oscar-vinder kan ses på Disney+ fra på fredag

Chloé Zhaos roste spillefilm NOMADLAND, modtog priserne for bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelig hovedrolle ved Oscar 2021 prisuddelingen. Nomadland kan ses på Disney+ fra 30. april. Det vil ikke koste ekstra at få adgang til filmen.

NOMADLAND følger Fern (Frances McDormand), som efter et økonomisk sammenbrud i en industriby på landet i Nevada, pakker sin varevogn og tager afsted for at udforske livet uden for det konventionelle samfund som en moderne nomade.

På rollelisten i NOMADLAND finder man den nu tre dobbelte Academy Award-vinder Frances McDormand (Fargo; Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Academy Award-nominerede David Strathairn (Good Night, and Good Luck), samt de virkelige nomader Swankie, Bob Wells og Linda May, som alle optrådte i Jessica Bruders roste bog, som Zhao har filmatiseret.

NOMADLAND er udover med Oscar statuetter blevet hædret med en række priser siden verdenspremieren i september 2020. Senest triumferede filmen ved Golden Globes, hvor den vandt for Bedste Film (Drama) og for Bedste Instruktør til Chloé Zhao. Andre anerkendelser inkluderer People’s Choice Audience Award ved dette års Toronto International Film Festival og den Gyldne Løve for Bedste Film ved dette års Venice International Film Festival.