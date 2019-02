Oppos foldbare koncepttelefon ligner umiskendeligt meget Huawei Mate X

Oppo arbejder på sin egen version af en foldbar telefon, som ser ud til at have kigget Huawei og deres Huawei Mate X , den første foldbare telefon på markedet, over skulderen.

Efter Samsung i forrige uge annoncerede sin Galaxy Fold , har Huawei i går meldt sig på banen, da de viste deres foldbare telefon med minimale kanter frem.

Mandag gik vicepræsident hos Oppo, Brian Shen, på det kinesiske medie Weibo , og gav os første kig på deres endnu unavngivne foldbare telefon. Shen noterede sig, at firmaet ikke mener, at foldbare telefoner bringer en masse nye forbedringer til brugeroplevelsen, hvilket forklarer, hvorfor Oppo ikke vil masseproducere sin foldbare telfeon endnu og i stedet først vil holde øje med modtagelsen fra forbrugerne

Posteringen på Weibo indeholdt desuden et par billeder af den førnævnte telefon, som minder os om Mate X.

Image Credit: Brian Shen

Inspireret af Huawei Mate X?

Med tydelig designinspiration fra Mate X, ser det desuden ud til, at Oppos foldbare telefon har en større skærm, når den foldes ud som tablet. Kanterne på Oppos foldbare telefon er dog lidt større end på Mate X.

Kameraimplementeringen ligner meget modellen fra Huawei, idet den bruger bagsidekameraerne til at tage selfies. Designet med sidebaren på bagsiden, som huser dual-kamerasetuppet og brandingen nær bunden er også meget ens. Toppen af kanten på sidebaren ser ud til at huse power-knappen.

Vi har ingen information vedrørende indmaden på Oppos foldbare telefon, og det ser ud til, at der kan gå et stykke tid, før vi hører mere fra firmaet.