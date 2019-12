Nytårs-tilbud: Spar 500 kroner på en partyhøjttaler fra Sony

Hvis du står og har brug for en trådløs højttaler, der kan levere masser af lyd og lys til nytårsfesten, er det bare om at få tjekket Elgigantens aktuelle tilbud på Sony GTK-XB72 i en fart.

Den højtspillende partyhøjttaler er lige nu sat ned fra 2.499 kr. til 1.999 kr., så du kan altså spare en femhundredlap – men du skal være superhurtig, for tilbuddet gælder kun til og med den 31. december 2019.

Stereohøjttaleren kommer med en stor, fyndig lyd, og ved hjælp af Sonys Ekstra Bas-feature kan du få en endnu mere dundrende bas med et tryk på en enkelt knap.

Lysfunktionen hæver også temperaturen på dansegulvet: Den omfatter både farveskiftende LED bånd omkring højttalerens forside samt strobelys, der synkroniseres til musikkens rytme.

Sony GTK-XB72 understøtter både NFC og Bluetooth, så du let kan parre din telefon eller tablet med højttaleren, som betjenes via Sony Music Center-app'en. Bærbar er den dog ikke. Højttaleren har ikke indbygget batteri – og med en vægt på 12 kg er den under alle omstændigheder ikke lige oplagt til at tage med på farten.

Hvis du gerne vil vide mere om Sony GTK-XB72, eller ønsker at købe partyhøjttaleren, kan du klikke direkte videre til Elgigantens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder som nævnt kun til og med den 31. december 2019, hvis lageret ikke slipper op forinden. I skrivende stund har Elgiganten 50+ på lager online, og derudover er højttaleren på lager i 33 af Elgigantens varehuse (du kan se hvilke på forhandlerens produktside).