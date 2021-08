Ny streaming-tjeneste rykker ind i Europa

NBCUniversal’s streaming tjeneste Peacock rykker ind i flere europæiske lande, hvor den lanceres hos britiske Sky, som en del af Sky Now / Ticket abonnementet uden meromkostninger.

Det er den første internationale lancering af Peacock uden for USA.

"Comcasts Xfinity har været central for succesen med vores go-to-market-strategi med Peacock i USA, og vi ser en lignende mulighed for at udvide internationalt med Sky", udtaler Jeff Shell, administrerende direktør, NBCUNiversal.

"Vi er glade for at kunne levere Peacock til millioner af Sky-kunder. Det tilføjer enorm værdi til deres platforme med et premium katalog over den bedste underholdning på tværs af NBCuniversal, der er inkluderet i deres abonnement", lyder det.

I Danmark / Norden er det Viaplay / Nent Group, der har rettighedsaftale med NBCUniversal. Skulle NBCUniversal ønske at markedsføre sig under Peacock brandet også her, så kunne vi sagtens forestille os Peacock som en konkret indholdssektion i Viaplay.