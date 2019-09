Ny Sonos One SL dropper stemmestyringen

Hører du til dem, der er elsker lyden i Sonos One, men som ikke bryder dig om tanken om en indbygget mikrofon, der lytter med i stuen, så er Sonos One SL en fantastisk nyhed for dig. Nu dropper Sonos nemlig detaljen, der giver din paranoia paranoia.

Væk med mikrofonen

Ifølge Sonos selv er One SL rette specifikt imod de brugere, der gerne vil have lyden og funktionerne i den lille, kompakte højttaler, uden at risikere at stemmeassistenter som Alexa eller Google Assistant lytter med hele tiden.

Nyt navn, samme lyd

Sonos nye højttaler bliver vist frem på teknologimessen IFA 2019, sammen med den første bærbare højttaler fra Sonos - Sonos Move, der både streamer via Wi-Fi og Bluetooth.

Sonos One SL er stadig kun til indendørs brug, nøjagtig som den originale Sonos One.

Du får muligheden for at lave et multirum eller stereo setup, og så er højttaleren kompatibel med over 100 streamingtjenester, som selvfølgelig inkluderer Spotify og din egen, lokale musik.

Højttaleren streamer via dit netværk på 2,4 GHz og er kompatibel med AirPlay 2. Der sidder en netværksport på bagsiden, så du også kan koble den direkte på netværket med kabel.

Lyden bliver leveret af to klasse D-forstærkere og højttaleren styrer frekvensområderne med en diskanthøjttaler og en mid-woofer til mellemtoner og bas. EQ kan justeres via dedikeret diskant og bas indstillinger. deler frekvensområderne

Målene er præcis de sammen som på Sonos One: 161,45 x 119,7 x 119,7 mm. Den nye højttaler kommer farverne hvid og sort.

Sonos One SL erstatter Play:1 i butikkerne og kan købes fra 12. september for 1.499 kr.

IFA 2019 er Europas største teknologimesse, og TechRadar med i Berlin for at give dig alle de friskeste nyheder og førstehåndsindtryk af nye fladskærme, mobiltelefoner, smarture og andre nye produkter.