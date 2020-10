Ny funktion kan give Windows 10 hurtigere opstart

Windows 10 ændrer måden programmer bliver tilføjet til listen over det, der starter sammen med computeren. Nu får brugerne mulighed for at stoppe programmernes opstart, inden de kommer på listen.

Som du måske har oplevet, kan du risikere at din pc bliver længere tid om at starte, når du har installeret et program. Når du så ser på listen over de programmer, der starter op sammen med computeren (via joblisten eller Indstillinger > Apps > Start) kan du se, at programmet har tilføjet sig selv til listen.

Det er selvfølgelig ikke ideelt. Især ikke for mindre tech-kyndige brugere, der måske aldrig opdager det. Jo flere programmer på listen, desto længere opstartstid; specielt hvis det er krævende programmer.

Heldigvis laver Microsoft om på det i en Windows 10-opdatering, der angiveligt kommer i første halvdel af 2021. Med opdateringen får brugerne en notifikation om, at programmet har tilføjet sig selv til opstartslisten.

Giver større klarhed

Windows Latest beretter, at testere af 21 H1-opdateringen nu får en notifikation når de installerer et program, der er indstillet til at starte op samtidigt med computeren.

Hvis du ikke ønsker det, kan du klikke på notifikationen. Så ser du listen over de programmer, der kører ved opstart, og du kan deaktivere de programmer, du ikke vil have til at starte automatisk.

Det er en lille ændring, men den gør det nemmere at sikre sig, at computerens opstartstid ikke bliver længere.