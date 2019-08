Ny Asus ZenBook 14 er landet i Danmark

Den nye ZenBook 14 (UX434), der netop er blevet tilgængelig herhjemme, har fået en overhaling på flere fronter i forhold til forgængeren fra sidste år, ZenBook 14 (UX433).

En af de markante nyheder er introduktionen af ScreenPad 2.0; en ny og forbedret version af Asus' multifunktionelle touchpad, som vi første gang fik at se med sidste års ZenBook Pro-modeller. I mellemtiden er ScreenPad blevet opgraderet både med hensyn til skærmstørrelse og software.

'Den intelligente touchpad' kalder producenten selv den nu 5,65 tommer store interaktive, sekundære skærm, der giver adgang til en række praktiske hjælpe-apps, såsom funktionen "Number Key" til hurtig indtastning af data samt makro-funktionen "Quick Key".

Ren Windows 10

Desuden har Asus valgt at sende den nye ZenBook 14 på markedet med en ren version af Windows 10 uden forudinstallerede tredjepartsapplikationer.

For Asus har valgt at lytte til meningsmålinger, der viser, at et stort flertal af brugere foretrækker at slippe for tredjepartsapplikationer, prøveversioner og ekstra apps på deres spritnye bærbare.

Og det bliver kunderne altså fri for med det koncept, Asus har valgt at kalde Pure, og som indtil videre omfatter udvalgte modeller, herunder ZenBook 14 (UX434), ZenBook 14 (UX433) ZenBook 14 (UX431) og ZenBook S13 (UX392).

Endvidere har den nye, kompakte ZenBook 14 masser af godter under motorhjelmen, blandt andet en 8. generation Intel Core i7-processor, et Nvidia GeForce MX250 grafikkort, 16 GB RAM og op til 1 TB PCIe SSD.

Hvis du vil vide mere om den elegante bærbare og dens specifikationer, kan du læse meget mere i vores hands on-anmeldelse af Asus ZenBook 14 i 2019-udgaven.

Som nævnt kan Asus ZenBook 14 (UX434) købes nu – om end kun hos udvalgte forhandlere – og den vejledende pris starter ved 10.499 kr.