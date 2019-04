Nvidia siger at streaming aldrig kan erstatte en gaming-PC

Administrerende direktør hos Nvidia, Jensen Huang har været særdeles snaksalig på det sidste takket være CES. For nyligt langede han ud efter AMD og deres nye GPU , og nu udtaler han sig om streaming-tjenesten GeForce Now og om hvordan det aldrig vil kunne erstatte en fuldblods gaming-PC.

Dette er måske mere overraskende, men Huang bør også være realistisk omkring, præcis hvad en streaming-tjeneste kan tilbyde. Som du måske er klar over, er GeForce Now-tjenesten nu oppe at køre, selvom den stadig testes som en gratis beta-udgave. Og ifølge Huang går det fremragende.

Under en Q&A-session til CES er Huang ifølge VentureBeat , citeret for følgende svar på et spørgsmål til tjenesten: ”Det er fantastisk. VI har hundredetusinder samtidige brugere.” Han valgte at uddybe sin udtalelse: ”Hvis dit spørgsmål er, ”hvor lang tid vil der gå, før streaming er lige så godt som en PC?” så er svaret, aldrig.”

Og han har naturligvis ret: streaming kan aldrig blive lige så godt som en lokal oplevelse – at spille et spil lige dér på din PC – fordi der altid vil blive introduceret en form for forsinkelse.

Huang noterede sig: ”Der er én grund til dette, og det er et problem vi ikke har formået at løse endnu, og det er lysets hastighed. Når du spiller esport, har du behov for responstider på nogle få milisekunder, ikke få hundrede millisekunder. Det er et fundamentalt problem. Det er bare sådan fysikkens love fungerer.”

Så selvom GeForce Now på nuværende tidspunkt satser på at kunne streame spil til almindelige (ikke gaming) bærbare og kan give spillere framerates på op til 60fps (eller bedre, alt afhængig af det enkelte spil) i Full HD-opløsning, med en forsinkelse på omkring 16ms – som vi for nyligt har set – vil det slet ikke være nok til professionelle.

Omkring 16ms er fint for den gennemsnitlige gamer – og måske slet ikke en forsinkelse de lægger mærke til – men for en esport-pro er forskellen på dette og noget nær ingen forsinkelse et spørgsmål om liv og død.

Som vi også noterede os, da vi prøvede GeForce Now for nogle måneder siden – og var meget imponerede over ydelsen – har du desuden ikke altid en optimal internetforbindelse, hvilket kan påvirke forsinkelsen yderligere.

PC er kernen

Nvidias administrerende direktør understregede vigtigheden af en PC med udtalelsen: Vores strategi er denne: vi tror på, at PC-gaming er kommet for at blive. Vi tror på at alle til sidst har behov for en PC, fordi viden eftersigende stadig er vigtigt.”

”Du kan ikke gøre alt på et TV. Du kan ikke leve kun med et TV. Men du kan leve kun med en PC. PC’er bliver brugt af unge mennesker over hele verden. Det er deres første computer-enhed, eller måske nummer to efter deres mobiltelefon. Disse to computer-enheder er de essentielle computer-platforme for vores samfund. Vi tror på, at de er kommet for at blive.”

Huang fortsatte: ”Vores kerne er PC’en. Den er vores udgangspunkt. Det er derfor GeForce Now afvikler PC-spil.”

Med andre ord er PC’en omdrejningspunktet som streaming-tjenesten er bygget op omkring, og GeForce Now giver gamerne den ekstra mulighed at fortsætte deres spil en mobil enhed uanset hvor de er og uanset hvad de spiller.

Nvidias budskab lader til at være, at i en verden af ultrahurtigt internet og 5G mobilforbindelser, vil PC’en stadig spille en vital rolle – det vil være en central brik – i computer-puslespillet.

Via Wccftech