Nvidia RTX 3000- lanceringsdetaljer lækket - AMD kan være i store problemer

Et nyt rygte antyder, at Nvidia mener det alvorligt, når det kommer til deres kommende Ampere-grafikkortlancering af RTX 3000-serien af GPU'er (som vi fortsat kalder dem, indtil de får et officielt navn), som skulle finde sted i september. Kortene skulle være særdeles kraftige.

Detaljerne kommer tilsyneladende fra kilder, der er kendt af Wccftech, og hævder, at Nvidia lancerer tre nye grafikkort i september, efterfulgt af en anden GPU i oktober og to til på et senere tidspunkt, som endnu ikke er besluttet.

Men det måske mest interessant er, at rygterne ser ud til at bekræfte, at Nvidias flagskibskort, som erstatter RTX 2080 Ti, kommer med svimlende 24GB vRAM.

Det er en utrolig meget hukommelse, der kun overgås med den ultra-dyre RTX Titan, og det ser ud til, at Nvidia sørger for, at dens ærkerival, AMD, ikke får denne magtfordel, da de ventes at lancere deres Big Navi-flagskib GPU omkring samme tid, og dette kommer angiveligt ”kun” med 16 GB vRAM.

Lanceringsdatoer

Ifølge Wccftechs kilder vil en GPU med PG132-10-boardet, der kunne være RTX 3080 Ti eller sågar RTX 3090, starte med 24 GB vRAM, en 384 bit busbredde i anden halvdel af september.

Nvidia lancerer tilsyneladende også to kort, der sigter mod at erstatte den nuværende RTX 2080 Super. Det første, der er baseret på PG132-30-boardet, og som kunne være RTX 3080, kommer med 10GB vRAM og en 320-bit bus og kommer i midten af september. En anden GPU, med PG132-20-boardet, kommer med 20GB vRAM og en 320-bit busbredde og kommer i første halvdel af oktober.

Nvidia planlægger tilsyneladende også to GPU'er, som skal erstatte RTX 2070 Super, med PG142-10, der lanceres i anden halvdel af september med 8GB vRAM og en 256-bit bus. Dette vil blive efterfulgt af PG142-0, som kommer med 16GB vRAM. Denne GPU's busbredde og lanceringsdato er tilsyneladende endnu ikke blevet besluttet. Endelig ser Nvidia ud til at ville lancere en mere overkommelig GPU, der skal erstatte RTX 2060 Super. Dette vil have PG190-10-boardet med 8GB vRAM og en 256-bit bus - dog er lanceringsdatoen tilsyneladende ikke fastsat endnu.

Husk på at dette stadig er rygter, selvom Wccftech synes at være rimelig sikker på deres pålidelighed. Hvis de holder stik, ser det ud til, at Nvidia er ved at forberede lanceringen af et særdeles slagkraftigt lineup af GPU'er over de næste par måneder, der kan gøre livet meget surt for AMD.