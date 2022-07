Nu skulle det være sikkert: Elon Musk dropper Twitter

Mangemilliardæren Elon Musk oplyser, at han dropper sit købstilbud på Twitter. Han begrunder det med, at det sociale medier har brudt flere elementer i aftalen.

Det har Musk meddelt den amerikanske børsmyndighed, SEC, rapporterer flere nyhedsbureauer.

Ifølge en meddelelse til SEC fra Elon Musk har hans advokater skrevet til Twitter og meddelt, at handlen ikke bliver til noget, fordi Twitter har givet 'vildledende oplysninger' og ikke har 'opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser'.

Tilbage i april købte Teslas grundlægger ellers 9,1 procent af aktierne i Twitter. Senere på måneden fulgte han det op med forhandlinger om en overtagelse af selskabet og en aftale om et køb for 44 milliarder dollar eller 54,20 dollar per aktie. Købsprisen svarer til godt 321 milliarder kroner.

Men siden har han flere gange truet med at bakke ud af aftalen, hvis Twitter ikke ville give ham den data om antallet af falske konti og spamkonti, som han har efterspurgt.

Elon Musk har tidligere sagt, at en af hans prioriteter ville være at fjerne såkaldte 'spambots' fra Twitter. Spambots kan beskrives som profiler, der ikke bruges til normalt brug af en person, men som i stedet kun ønsker at sprede et budskab om et eller andet - også kendt som spam.

I midten af maj stillede Musk krav til ledelsen i Twitter om, at den måtte føre bevis for en påstand om, at under fem procent af af profilerne på det sociale medie er falske.

"I går afviste Twitters topchef offentligt at fremlægge bevis for under fem procent (andel falske profiler)", skrev Musk på Twitter.

"Denne handel kan ikke komme videre, før han gør det."

Den amerikanske forretningsmand anslår selv, at falske profiler udgør 20 procent af Twitters brugere.

Bestyrelsen i Twitter ser dog stadig mulighed for, at handlen går igennem, skriver nyhedsbureauet Reuters.

"Bestyrelsen i Twitter er forpligtet til at få transaktionen gennemført til den pris og de betingelser, som er aftalt med hr. Musk", skriver bestyrelsesformand Bret Taylor i et tweet.

Ifølge Bret Taylor vil bestyrelsen tage juridiske skridt for at få handlen til at falde på plads.