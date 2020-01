Nokias næste flagskib kan få et skjul kamera under skærmen

Vi kunne sidste måned fortælle, at Nokias næste flagskib ville blive forsinket indtil anden halvdel af 2020, for at undgå at blive forældet ved lanceringen. Nu foreslå et rygte fra samme kilde, at Nokia måske har fundet lige dén funktion, som vil få deres kommende enhed, rygtet til at hedde Nokia 9.2 PureView, til at skille sig ud fra mængden.

🔥Great news HMD is currently testing under-the-display front camera in Nokia 9.2 PureView.#nokia #nokiamobile #hmd #nokia9#innovation pic.twitter.com/NxsFTdDpHDJanuary 29, 2020

Ifølge Twitter-brugeren @nokia_anew, er den finske mobilproducent, HMD Global, i gang med at teste et selfiekamera gemt under skærmen på deres Nokia 9.2 PureView, som skulle eliminere behovet for et hak eller hul i selve skærmen. Holder rygtet vand, bliver det meget vel Nokias 9.2 PureView, som bliver den første telefon med det hemmelige kamera, som vil ramme markedet.

Undgår tidligere fejltagelser

Udover behovet for en funktion, som får deres enheder til at skille sig ud, ses Nokias beslutning om at udskyde lanceringen som et forsøg på at sikre, at deres enheder vil få den nyeste Snapdragon 865-processor ved lanceringen.

Ved sin lancering i februar 2019, var Nokia 9 PureView udstyret med et forældet Snapdragon 845-chipsæt, som betød, at enheden var en hel generation bag resten af feltet. Det giver derfor god mening, hvis Nokia forsøger at undgå samme fejltagelse.

Naturligvis skal al denne information på nuværende tidspunkt tages med et gran salt, og vi bør vente til efter MWC 2020, før vi ved noget konkret.