Nokia 9 Pureview-lækage var blot et fan-billede

Opdatering:Vi har tidligere offentliggjort billeder, som tilsyneladende bekræftede HMDs globale WMC 2019-pressekonference. Nu viser det sig, at billederne ikke stammer fra Nokia-producenten.

Vi kontaktede HMD Global for en kommentar og fik bekræftet via en talsperson, at der blot var tale om fanskabte billeder og derfor ikke en ægte lækage.

Dette betyder, at vi måske alligevel ikke får et kamerahul at se på Nokia 9 Pureview. Tidligere lækager har antydet, at der er rigelig plads i toppen af skærmen til at huse selfie-kamera og andre sensorer.

-- Oprindelig artikel --

Smartphone-skærme med kamerahul er det store samtaleemne i 2019 og en ny lækage antyder, at vi kan komme til at se en Nokia-branded telefon med dette look meget snart.

Et par billeder, som blev lagt ud på Baidu og spottet af Android Pure , lader til at reklamere for HMD Globals (firmaet som i dag laver Nokia-telefoner) MWC 2019 pressekonference i Barcelona, Spanien.

Et par af dem afslører ved første øjekast ikke noget usædvanligt.

Ved første øjekast, er der ikke noget usædvanligt ved billederne. (credit: Android Pure)

Skru op for lysstyrken!

Skruer vi op for lysstyrken, afslører de dog begge noget interessant.

Først afslører billedet med et omrids af telefonen hvad der ligner et hul i toppen af venstre hjørne af skærmen, som du kan se herunder.

VI har allerede set dette hulkamera i år på Honor View 20 , og mange producenter ventes at følge trop.

Skruer man op for lysstyrken afsløres et hulkamera i skærmen(credit: Android Pure)

Kigger vi på det andet billede, kan du se en svag antydning af en cirkel til venstre for datoen ”February 24” – samme dato som HMDs produktchef Juho Sarvikas meldte ud på Twitter i sidste uge og som vi derfor forventer er den officielle dato for firmaets pressekonference på årets MWC.

Skruer vi igen op for lysstyrken på dette billede, ser vi, at der ikke kun er tale om én cirkel men flere, som peger imod det lækkede femkamera-setup på bagsiden af den ventede Nokia 9 Pureview .

Den opmærksomme læser vil dog bemærke, at her kun er tale om fire kameraer, idet den femte cirkel i stedet er en dual-LED flash. Vi forventer stadig fem kameraer på Nokia 9 og ud fra disse billeder kunne det se ud til, at det femte gemmer sig bag datoen.

Fire kameraer og en flash, den knap så vellykkede efterfølger til Fire bryllupper og en begravelse (credit: AndroidPure)

Vi skyder på, at der er tale om samme telefon på begge billeder og at der er tale om flagskibet, Nokia 9, som både får fem kamerer på bagsiden og hulkamera i skærmen på fronten.

TechRadar kommer til at rapportere live fra MWC 2019 og bringer de sidste nyheder, indtryk og hands on-anmeldelser – herunder naturligvis også alt fra Nokia.

Via PocketNow