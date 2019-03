Nokia 8 Sirocco, 7 Plus og flere andre får Face Unlock i ”de kommende måneder”

Der er et hav af Nokia-telefoner i omløb nu, og flere af dem får meget snart en ny funktion, idet selskabet bekræfter, at de er på vej med Face Unlock, som er oplåsning ved hjælp af ansigtsgenkendelse.

I et tweet er der kommet et svar fra en verificeret Nokia Mobiles-konto på et spørgsmål om Face Unlock, og i svaret bekræftes det, at Nokia 8 Sirocco, Nokia 8, Nokia 7 Plus og den nye Nokia 6 alle vil få funktionen i løbet af de kommende måneder.

@deepalakshmii Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus and the new Nokia 6, as well as the Nokia 8 will get face unlock as an OTA update in the coming monthsJune 23, 2018

HMD Global - selskabet bag opblomstringen af Nokia-smartphones - havde allerede bekræftet, at de ville levere Face Unlock til den nye Nokia 6.1 på et senere tidspunkt, men det er godt at se, at virksomheden ruller ud funktionen til flere af sine modeller.

Hvornår sker det?

Med hensyn til, hvornår du kan forvente den nye feature på din smartphone, kan vi lige nu ikke komme det nærmere, end at det bliver løbet af "de kommende måneder”. Vi har kontaktet HMD for at få mere at vide, og vi opdaterer denne artikel så snart, at vi har flere informationer.

Via Android Authority