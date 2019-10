Nintendo Switch Lite v2 er ifølge FCC-ansøgning allerede på tegnebrættet

Nintendos Switch Lite er kun lige ankommet i butikkerne, men det ser allerede ud til, at firmaet arbejder på en opdateret model, hvis vi skal tro en ny FCC-ansøgning, som er blevet spottet af Digital Trends.

Den nye ansøgning bærer identifikationsnummeret BKEHDH002 (den originale Switch Lites ID-nummer var BKEHDH001), hvilket peger på en mindre opdatering og ikke en større ændring i designet. Firmaets ansøgning kommer kun et par dage efter den nye håndholdte blev tilføjet et såkaldt class-action lawsuit (fællessøgsmål), efter beretninger om at Switch Lite også har drift-problemer – præcis som det er tilfældet med den originale Nintendo Switch-konsol.

Drift? hvad er "drift"?

Beskrivelsen ”Joy-Con drift” dækker over, at de analoge styrepinde på Switch bliver ved med at registrere bevægelse, selvom de står i en neutral position. Oprindeligt sås drift-problemet kun på de aftagelige Joy-Con-controllere til den originale Switch-konsol, men brugere rapporterer nu også om, at de indbyggede styrepinde på Switch Lite lider af samme problem.

Selvom FCC-ansøgningen ikke direkte peger på, at Nintendo addresserer Joy-Con drift-problemet, er det svært at se anden grund til, at firmaet overvejer en ny udgave så kort efter lanceringen af Switch Lite.

I mellemtiden kan Switch Lite-brugere, som har en konsol, der lider af drift-problemet, kigge på en af disse tredjeparts-controllere – selvom de ikke har thumbstick-controllere.