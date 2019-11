Nintendo planlægger at bringer flere 3DS-spil til Switch

Med lanceringen af den 100% håndholdte Nintendo Switch Lite tidligere på året, rykkede den aldrendeNintendo 3DS pensionen endnu nærmere. Men blot fordi konsollen forsvinder, behøver spillene ikke at gøre det.

Takket være succesen ved Nintendo Switch Lite overvejer Nintendo at tage nogle af de mest populære 3DS-serier med til den nye platform.

Med sine fastmonterede controllere og lettere og tynder design, passer Nintendo Switch Lite perfekt til de, som ikke er interesserede i docking-egenskaberne i den originale Swtich og foretrækker en håndholdt oplevelse. I vores anmeldelse lagde vi netop vægt på denne mere transportable formfaktor, som alligevel bød på den samme ydelse.

En lys fremtid for Lite

Ifølge Takashi Mochizuki fra Wall Street Kournal, har Nintendo-chefen Shuntaro Furukawa udtalt, at firmaet vil bringe flere 3DS-spil til Switch, for herve at fremhæve Lites appel som en håndholdt enhed.

Medtager vi den store succes ved Switch Lite – 2 millioner solgte enheder på blot 11 dage - er det ikke overraskende, at Nintendo vil kapitalisere på konsollens succes og appel som erstatning for 3DS.

Nintendo har hele tiden fastholdt, at de vil understøtte 3DS, så længe spillerne er interesserede i den, men skiftet til Switch Lite forekommer alligevel naturligt.

Hvilke 3DS-spil som kan komme på tale er endnu uvist, men en indikation af Nintendos intentioner kan ses i den kommende genfødsel af Brain Age-serien.

Til december gør den populære DS-serie sin entré på Switch i Japan med en dedikeret stylus, nye øvelser og funktioner som drager nytte af Switch-systemet.

Forbedrede fortsættelser af populære serier vil nok have den største appel, men der er nok heller ikke nogen, som vil takke nej til nye HD remakes af deres yndlings 3DS-spil.

Nye udgaver af 3DS-spil kan helt sikkert være med til at holde dampen oppe, imens vi venter på nye lanceringer som Pokémon Sword and Shield og Animal Crossing. VI er ikke i tvivl om, at de mange Nintendo-fans vil have masser af forslag til hvilke spil, som de ønsker at se.