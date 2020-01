De bedste trådløse routere 2020: Skru op for hastigheden på dit hjemmenetværk

Når du adskillige gange har siddet og kigget på spændende YouTube-video og konstant bliver afbrudt af et irriterende og roterende buffer-ikon, så ved du, at det er på tide at skifte din router ud. Med de hastigheder, de fleste har på nettet i dag, er det simpelthen ikke nødvendigt at vente.

Uheldigvis er det første, som de fleste brugere foretager sig, når de oplever internetproblemer i hjemmenetværket, at lede efter en bedre udbyder med større up- og downloadhastigheder. Men uanset hvor god din internetforbindelse er, så bliver dit trådløse netværk aldrig bedre, end din router tillader. Hertil kommer, at der i år 2018 er et hav af gadgets og dimser, der alle kræver adgang til dit netværk, så det bedste du kan gøre, er at gå på jagt efter den bedste router på markedet. Og her er TechRadar heldigvis klar til at hjælpe dig.

En af de første ting du opdager, når du kaster dig ud i jagten på en router er, at der findes et hav af udgaver fra et bredt udvalg af producenter - og det kan være svært at overskue. Her på TechRadar har vi derfor stukket hovederne sammen og lavet en liste over de bedste routere, der findes lige nu - og som vi har fået mulighed for at teste. Derfor kan du være sikker på, at du ved at læse nedenstående godt igennem er hjulpet i den helt rigtige retning. Og måske har du endda fundet lige netop den, der passer til dit behov.

1. Google Wifi

Fremtidens trådløse netværk er nu til at betale

Hastighed: 802.11ac 5GHz down: 101.41 Mbps, 2.4GHz down: 47.53 Mbps | Forbindelser: 2 x Gigabit Ethernet ports per Wifi point (1 WAN og 1 LAN port hver) | Features: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX beamforming, Bluetooth Smart ready

Super enkelt setup

Meget for pengene

Begrænset hardwarekontrol

Strømforbruget

Med Google Wifi kan du endelig sige farvel til de dage, hvor den eneste made at få det trådløse net til at dække hele huset, var at plaster det til med extendere. Det står efterhånden klart, at såkaldte mesh-systemer som Google Wifi og andre er vejen frem. Præmissen er enkel: Du køber et antal enheder og placerer dem rundt omkring i huset. Herefter laver du en QR-skanning af koden - og vupti, så kører netværket.

Læs hele anmeldelsen: Google Wifi

2. Asus RT-AC86U

Farverig og kraftfuld

Hastighed: : 802.11ac 1734 Mbps down | Forbindelser: : 5 x Gigabit LAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Features: : MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS WTFast Gamers Private Network

Omfattende firmware

Hurtig og god dækning

Kompleks firmware

Diskutabelt udseende

Alle, der kender Asus, og ikke mindst deres gamer-orienterede produkter, ved hvad det er, man har med at gøre - i hvert fald, når det handler om designet. Asus RT-AC86U er helt klart til at genkende, når man ser den, og den er ikke lige til at gemme af vejen. Men under det højtråbende design gemmer sig hardware, der prismæssigt sagtens kan konkurrere. Hvis du er på udkig efter en hurtig router til en rimelig pris, så går du ikke helt galt i byen med denne Asus-model.

Læs hele anmeldelsen: Asus RT-AC86U

3. Netgear Orbi AC2200 RBK23

Samme Orbi, bare mindre

Hastighed: 802.11ac 5GHz ned: 68,8 Mbps | Forbindelser: 2 x Gigabit Ethernet pr. enhet | Features: Disney Circle forældrekontrol, opsætning via smartphone, Triband, modulær

Hurti

Mindre end originalen

Stadig dyrt

Den originale Netgear Orbi tog verden med storm, da den udkom og revolutionerede routerbranchen. Nu har Netgear så sluppet Orbi AC2200 RBK23 fri, som er en mindre router-løsning til hjemmebrug. Den har færre antenner og porte end originalen, men giver fortsat god Wi-Fi-dækning – især hvis du har et gennemsnitligt stort hus. Ikke alene er enhederne mindre, de er også pæne nok til at have stående fremme i stuen.

Læs hele anmeldelsen: Netgear Orbi AC2200 RBK23

4. TP-Link Archer C5400 v2

Underligt udseende, fantastisk ydelse

Hastighed: 802.11ac 5GHz down: up to 2,167 Mbps, 2.4GHz down: up to 1,000 Mbps | Forbindelser: 4 x LAN, 1 x WAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 | Features: MU-MIMO, Tri-band Wi-Fi, 8 external antennas, Alexa voice control

Hurtig og kraftig

Alexa og IFTTT support

Dyr

Hvis du er ude efter en højtydende trådløs router, som ligner en rekvisit fra en Sci-Fi-film fra 90’erne, bør du kigge nærmere på TP-Link Archer C5400 v2. Jovist, det er ikke en lækkert designet mesh-router, men den har en unik evne til at danne bro imellem almindelige forbrugere og business-brugere ved at byde på avanceret funktionalitet til en rimelig pris – dertil er den let at sætte og og bruge.

Den ser måske mærkelig ud, men hvis du kigger efter en trådløs router, som kan dække et stort hjem, går du ikke helt galt i byen med denne.

Læs hele anmeldelsen: TP-Link Archer C5400 v2

5. Netgear Orbi Pro

En mesh-router til kontoret

Hastighed: 802.11AC 3Gbps | Forbindelser: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Features: Modular network coverage, modern design, easy setup, traffic separation

Nem opsætning

Fantastisk ydelse

Meget dyrt

Hvis du er klar til at bringe netværket på kontoret ind i nutiden med en af de bedste trådløse routere, bør du kigge på Netgear Orbi Pro. Det er en modulær Wi-Fi mesh-router, men har dog nogle detaljer og ydelsesmæssige fordele fra forretningsverdenen. Den er ikke billig, men hvis du driver en virksomhed, hvor du ikke har råd til langsom Wi-Fi, er den hver en krone værd.

Læs hele anmeldelsen: Netgear Orbi Pro

6. Synology RT2600ac

NAS eller router – hvorfor ikke begge?

Hastighed: 802.11ac: 1,733Mbps 802.11n: 800Mbps | Forbindelser: 4 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x SD kortlæser | Features: 512MB RAM, 1.7GHz dual-core ARM Qualcomm IPQ8065 processor, MU-MIMO, beam-forming, 4GB flashdisk

Nemt web interface

Netværksdisk

Dyrere end andre AC2600 routere

Ikke den hurtigste 802.11ac router

Det er ikke hver dag, at man støder på en router, der også kan fungere som en NAS (netværksharddisk), hvor man kan opbevare alle mulige filer på et online netværk. Synology RT2600ac kombinerer det bedste af to verdener, og den går endda så langt, at den også leverer tredjeparts-software som VPN og DNLA-medieserver. Den understøtter sågar Apple Time Machine til Mac-backup.

Læs hele anmeldelsen: Synology RT2600ac

7. TP-Link Deco M9

En router som passer til det smarte hjem

Hastighed: 5 GHz: opptil 867 Mbps 2,4 GHz: opptil 400 Mbps | Forbindelser: 2 x Gigabit WAN/LAN, 1 x USB 2.0 | Features: Tri-Band, dødzonefjerner, Indbygget smarthub, indbygget antivirus, QoS, forældrekontrol

God dækning

Enkel opsætning

Dyr

I 2019 har flere af de bedste routere vist sig at være mesh-routere – de byder ganske enkelt på et dækningsniveau, som almindelige routere ikke kan konkurrere med. Og med produkter som TP-Link Deco M9, ser vi hvordan de bedste modeller stadig bliver bedre.

Ved at integrere understøttelse af smarthome-enheder sammen med hastigheder og en dækning, som kan måle sig med de bedste o branchen, er TP-Link Deco M9 bland de bedste routere til det smarte hjem. Systemet er ganske vist lidt dyrt, men det er også proppet med funktioner, som indbygget forældrekontrol og antivirus.

Læs hele anmeldelsen: TP-Link Deco M9

8. D-Link Covr-C1203

Trådløst mesh-netværk til alle

Hastighed: 2,4 GHz: op til 300 Mbps; 5 GHz: opptil 866 Mbps | Tilslutning: 2 x Gigabit Ethernet LAN per node | Funktioner: MU-MIMO, forældrekontrol, smart netværkskontrol, smart opsætning

Rimelig pris

God dækning

Ikke så hurtigt som det kunne have været

Hvis du kunne tænke dig at hoppe på mesh-bølgen, men ikke har lyst til at betale i dyre domme og ikke har behov for avancerede tekniske løsninger, så er D-Link Covr-C1203 måske det rette valg for dig. Du får samme dækningsgad som med Google WiFi, men til en lavere pris. Du får ganske vist lavere hastigheder, men det er rigeligt hurtigt til de meste. Enhederne har et attraktivt trekantet design, som burde passe ind i de fleste hjem, og du behøver derfor ikke gemme dem væk, som det er tilfældet med de fleste andre routere.

Læs hele anmeldelsen: D-Link Covr-C1203

9. Eero Home Wi-Fi System

Mesh-Wi-Fi til den krævende bruger

Hastighed: : 802.11AC 1300mbps | Forbindelser: : 2 x Gigabit WAN/LAN | Features: : Modular network coverage, modern design, included security software, dynamic rerouting

Masser af kræfter

Falder i ét med tapetet

Dyrere end konkurrenterne

Er du ude efter et trådløst mesh-system, men vil du stadig gerne have kontrollen over dit netværk, vil du elske Eero Home Wi-Fi system. Det er dyrere end standard-routeren, men giver dig samtidig fuld kontrol over dit netværk, imens du får en kraftig forbindelse via AI. For at gøre det hele endnu mere interessant, inkluderer Eero Home Wi-Fi Systemet et abonnement til 1Passowrd, MalwareBytes og Encrypt.me VPN – som skulle give de fleste et sikkert netværk.

Læs hele anmeldelsen: Eero Home Wi-Fi System

10. Amplifi HD

Danner bro imellem stil og mesh-netværk

Hastighed: 802.11AC 1300mbps | Forbindelser: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Features: Modular network coverage, modern design, LCD touchscreen

Moderne design

Nem opsætning

Dyrere end konkurrenterne

Amplifi HD er en af de dyrere trådløse routere på listen, men med sit moderne og stilrene udseende, bør det tiltrække et særligt publikum. Æstetisk er det næppe højt på ønskelisten hos alle, men det tillader dog, at du kan installere det på centrale placeringer og forstærke routerens signal. Den trådløse router har fremragende ydelse og dertil et stilet udseende, men det koster.

Læs hele anmeldelsen: Amplifi HD

Joe Osborne og Gabe Carey har også bidraget til denne artikel.