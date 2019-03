Microsofts nye Chromium-baserede Edge-browser vist frem i lækkede screenshots

De nye screenshots viser eftersigende Microsofts nye Chromium-baserede Edge-browser. Billederne blev først publiceret af Neowin , og viser en browser med ikoner og generelt samme udseende som tidligere version af Edge, som var standard-browseren i Windows 10 , men dog også nogle funktioner, som vil være velkendte for Chrome-brugere.

Microsofts søgemaskine, Bing, er stadig standarden i Edge, i modsætning til Google i Chrome, og når du åbner en ny fane, vises dagens billede fra Bing som baggrund.

Du får desuden vist et personligt nyheds-feed fra Microsoft News, så udseendet på Edge er ikke så markant anderledes i forhold til andre ikke-Chromium-versioner.

Den nye Edge viser billeder fra Bing (Image credit: Neowin)

Det giver brugerne flere valgmuligheder, eftersom Edge Extension Store var temmelig begrænset i sit udvalg i forhold til Chrome Web Store. Du vil desuden kunne besøge Chrome Web Store og installere enhver udvidelse.

Neowin har også vist billeder fra Edge Extensions Store. Dette er stedet, hvordu kan tilføje udvidelser til din browser og tilføje funktioner, og som hjemmesiden pointerer, indeholder den nye butik en del Chrome-udvidelser, som er blevet justeret, så de passer til den nye Edge.

Det nye Edge

Ifølge disse nye screenshots vil den nye Chromium Edge altså ikke se markant anderledes ud fra forrige generationer, men indeholder stadig nogle justeringer peger i retning af, at dette er Microsoft næste flagskibs-browser.

Under indstillingerne er der nu en henvisning til Chromium open source-projektet og anden software – noget du ikke finder i tidligere versioner af Edge og som havde været utænkeligt for få år siden.

Neowin har en god håndfuld screenshotw fra den nye browser, så deres side er et besøg værd, for at se hvordan Microsofts nye browser kommer til at se ud. Forhåbentlig skal vi ikke vente alt for længe, før vi får lov at lege med den selv.