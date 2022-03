Microsoft vil skabe hurtigere teknologi med 5G

Microsoft havde i sidste uge Mobile World Congress (MWC) med fokus på telekommunikation, og Microsoft annoncerede, at de nye Azure-tjenester vil fokusere meget på 5G, skriver ZDnet.

På MWC blev Azure Operator Distributed Services annonceret. Et system, som bygger på et samarbejde mellem AT&T Network Cloud-teknologien. Den nye platform understøtter 5G-mobil- og talenetværk. Generelt vil initiativet gøre teknologier, der kræver en forbindelse, hurtigere end i dag, skriver mediet.

AT&T oplyser i en meddelelse, at nye 5G-teknologier i høj grad vil skabe forbedringer for virksomheder, skoler og andre organisationer gennem langt hurtigere forbindelser, som kan forbedre flere dele af en virksomheds teknologiske produkter. Det rapporterer Computerworld.

Ifølge Computerworld nævnes tre eksempler, hvor 5G-samarbejdet kan skabe forandringer.

Inden for produktion bliver kameraer og AI-værktøjer mere effektive i forhold til robotmontering til "hændelsesdetektion".

En bilforhandler kan oprette et dedikeret mobilnetværk i en forhandler for at hjælpe købere med at styre opsætningsprocessen for køretøjsdiagnostik og andre forbundne funktioner i stedet for at binde forhandlerens wi-fi-netværk.

Inden for lægeverdenen vil videosensorer med indlejret AI kunne hurtigt implementeres på pop-up-steder for at overvåge patienter for feber baseret på deres udseende uden at kræve, at en medarbejder tester dem manuelt.

”Efter år med at have lagt grundlaget for udrulningen af



5G og netværks-cloudificering, ser vi nu enorme muligheder for, hvordan forbrugere og organisationer vil interagere med teknologi til arbejde, leg og forbindelse med lokalsamfund,” skriver Jason Zander, EVP for strategic missions and technologies hos Microsoft i en meddelelse.

5G-platformen Azure Operator Distributed Services vil kombinere Azure-sikkerhed, Azure Arc-administration, overvågning, analyse, AI, machine learning og andre Azure-tjenester, skriver mediet. Kunderne kan køre denne platform som public azure-cloud eller hos AT&T on-premise.

AT&T og Microsoft samarbejder om platformens indledende faser og påbegyndende tests sker senere i år.

Microsoft købte sidste år AT&T's Network Cloud-platformteknologi og ingeniørteam.

Microsoft laver også en offentlig forhåndsvisning af Azure Private 5G Core, en 5G-pakke-kerne-som-en-tjeneste til den førnævnte Azure private MEC-løsning. Sådan skriver Comuterworld.