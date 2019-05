Microsoft patenterer Xbox One controller til blinde

Microsoft arbejder på at gøre gaming mere tilgængeligt. Sidste år lancerede firmaet deres Xbox Adaptive Controller i et forsøg på at få folk med handicap til at spille Xbox. Men de stoppede ikke der.

Ifølge en ny patentansøgning (som blev opdaget af Windows Latest of offentliggjort af WIPO ), har Microsoft nu indsendt en ny ansøgning vedrørende en controller med en form for haptisk blindeskrift. Patentet beskriver en gaming controller, som inkluderer ”forskellige anordninger på bagsiden, der giver mulighed for alternative input og output, og gør det muligt for synshandicappede og blinde at spille spil”. Du kan se designet på enheden inkluderet i ansøgningen herunder:

Hvordan fungerer den?

Haptisk blindeskrift fra en spil-controller som den ser ud i Microsofts patentansøgning. (Image credit: Microsoft/WIPO)

Ifølge Microsofts patentansøgning vil designet på controlleren betyde, at spillere kan skrive blindeskrift ved brug af ”et par klik på knapperne på bagsiden af controlleren”.

Dette vil lade spillere spille med controlleren eller lade dem skrive via blindeskrift. Pantentet beskriver en kombination af håndtag/knapper (et udskifteligt panel, som sættes fast på bagsiden af controlleren) som vil give spilleren haptisk feedback og herved lade dem modtage og give beskeder via disse.

Samtidig vil enheden kunne omdanne tale til blindeskrift, hvilket giver spillerne en ekstra mulighed at kommunikere igennem. Patentet forklarere samtidig at den forbedrede grafik i moderne spil og det ofte høje tempo i eksempelvis kampspil, har gjort det meget mere besværligt for folk med synsbesvær, som dermed er begrænset til at spille spil, der indeholder hørbar feedback eller lag.g.

”Til trods for at spilindustrien er nået langt i forhold til at forbedre tilgængeligheden ved spil, er der stadig et behov for forbedrede spil-controllere og tilbehør, som addresserer den meget specielle måde synshandicappede og blinde brugere interagerer med spil på,” skriver Microsoft.

Patentet beskriver desuden, at controlleren får samme størrelse som en typisk Xbox One-controller, men Microsoft anerkender, at dette ikke vil passe alle brugere.

”Der kan blive defineret flere målgrupper og dermed forskellige størrelser på controller og design på samme, for at passe til disse forskellige målgrupper.” står der i patentet.

Men hvordan vil det fungere? Et eksempel fra Microsoft byder på knapper på oversiden og undersiden, så den er lettere at bruge. Firmaet noterer sig, at de er bekendte med, at brugerne kan have forskellige behov hvad angår form, størrelse, teksturer og positioneringen af knapperne.

Vil den kun fungere med Xbox One?

Xbox Adaptive Controller (Image Credit: TechRadar)

Det ser ikke sådan ud. Patentet beskriver hvordan controlleren kan indstilles til at oversætte output til computer-enheder såsom laptops, spillekonsoller, mobiltelefoner og tablets. Det er ikke specificeret, om disse skal komme fra Microsoft selv.

Xbox Adaptive Controller fungerer kun med Xbox One-spil eller Windows-enheder, som understøtter den trådløse Xbox One Wireless-controller. Det vides ikke om det samme vil gøre sig gældende med blindeskrifts-controlleren.

Det ser dog ud til, at Microsoft sigter efter at forbedre brugervenligheden til gamere og folk med forskellige behov. Vi har kontaktet Microsoft for at få en kommentar, men i mellemtiden håber vi blot, at den nye controller ikke er lige så dyr som Xbox Adaptive Controller...