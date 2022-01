Logitech lancerer pen til Chromebooks

Logitech Pen har lanceret en ny skrivepen til 0.-10. klasseelever designet til touchscreen Chromebooks. Pennen støtter og lever op til initiativet Universal Stylus Initiatives (USI) standarder og er ’Works With Chromebook’-certificeret.

(Image credit: Logitech)

Forskning viser, at elever har lettere ved at huske, det de lærer, når de tager fysiske noter i lektionerne – det gør en væsentlig forskel. Designet af den nye pen er lavet i samarbejde med elever og lærere til studerende og undervisere.

Logitech Pen skal give eleverne mere kontrol, så de i højere grad kan arbejde og samarbejde på nye måder.

"I betragtning af at elever og lærere i stigende grad bruger Chromebooks som et hverdagsværktøj i skoler og derhjemme, har vi skabt Logitech Pen for at frigøre Chromebooks fulde potentiale i klasseværelset," siger Michele Hermann, der er vicepræsident for Mobility and Head of Education Solutions hos Logitech.

"Logitech Pen påvirker måden elever bruger deres Chromebooks på, og gør det muligt for disse enheder at blive endnu vigtigere værktøjer til aktiv læring gennem skitsering og notetagning, som har vist sig at øge forståelsen og fastholdelsen af eleverne."

(Image credit: Logitech )

Logitech Pen har et silikonegreb og skridsikkert design, der er optimalt tilpasset børn på alle stadier af motorisk udvikling. Den aktive spids har 4.096 niveauer af trykfølsomhed, hvilket giver eleverne mulighed for at skabe linjer eller tegn meget mere tydeligt end med en finger eller en gummispidspen. Skoleelever kan arbejde med en uovertruffen nøjagtighed. Det gør pennen ideel til arbejde i klassen, lektier, eksamener og meget mere. Lærere kan tage noter på deres Chromebooks og få feedback i realtid, og elever kan arbejde nemt og effektivt takket være Logitech Pens ’no pairing needed’-design, der er kompatibel med USI-aktiverede Chromebooks.

Logitech Pen, er er skabt til et klasseværelsesmiljø. Den er væskesikker og har faldbeskyttelse i militærkvalitet på op til 1,2 meter. Opladning er gjort nemt og belejligt, da pennen bruger den samme USB-C-oplader, som allerede bruges til Chromebooks. En opladning sikrer op til 15 dages batterilevetid under normalt skolebrug.

Pris og tilgængelighed

Logitech Pen vil være tilgængelig for bestilling fra uddannelsesforhandlere i USA og udvalgte markeder fra sidst i marts 2022 til en vejledende udsalgspris på 559 kroner.