Logitech lancerer deres letteste gaming headset

Logitech har lanceret deres nye gaming headset Logitech G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset. Headsettet er superlet og vejer bare 165 gram. Alligevel kommer det med avancerede funktioner, og så slipper du endda for mikrofonarmen.

De to huller på koppen markerer, hvor mikrofonerne sidder. De skaber sammen en beamforming mikrofon, så mikrofonarmen bliver overflødig. (Image credit: Logitech)

Superlet gaming headset

Selv om headsettet ikke vejer meget, får du alligevel op til 18 timers spilletid.

(Image credit: Logitech)

Hurtig forbindelse

Logitech G435 LIGHTSPEED kommer med en USB-dongle, så du kan forbinde den med din kompatible enhed uden at skulle fumle med Bluetooth-indstillinger. Du kan stadig op rette forbindelse til en anden enhed via low lag Bluetooth, så du f.eks. kan lytte til musik på mobilen. Du kan bruge G435 med Windows 10, macOS X 10.14 eller senere versioner af de to styresystemer samt PlayStation 5 eller PlayStation 4. Og selv så selvfølgelig alle enheder med Bluetooth.

Med USB-dongle kan du holde forbindelsen til din computer på op til 10 meters afstand. Hovedtelefonerne lades op med USB-C kabel.

Lette hovedtelefoner

Med en vægt på 165 gram er Logitech G435 et meget let headset, især når det gælder gaming headset. På trods af den lave vægt giver hovedtelefonere op til 18 timers spilletid, hvilket er ret imponerende. Logitech lover dig velafbalanceret lyd, som bliver leveret via hovedtelefonernes 40 mm drivere, og G435 er Discord-certificeret og kompatibel med Dolby Atmos og Windows Sonic, så du får en surround oplevelse med i købet.

Logitech understreger i deres pressemeddelelse, at G435 kan justeres til mange forskellige størrelser, men at der især har været fokus på folk med små hoveder (børn) i designet. Det er smart, for det ser ikke behageligt ud, når børn sidder med gigantiske gaming headsets på. Men takket være justeringsmulighederne kan headsettet også nemt tilpasses til voksne. Du kan sætte den maksimale volumen i hovedtelefonerne til 85 decibel, så du undgår høreskader.

Farvel til mikrofonarmen

I stedet for den traditionelle mikrofonarm er G435 udstyret med mikrofoner, som tilsammen skaber en såkaldt beamforming mikrofon, der kan opfange lyden i samme område, som en mikrofonarm ville gøre det. Det smarte er, at du slipper for at sidde med en mikrofon foran ansigtet, hvor den ind imellem kan virke forstyrrende.

Fokus på bæredygtighed

Logitech G435 er produceret med 22 % genbrugsplast og det er desuden certificeret CarbonNeutral, hvilket betyder, at Logitech finansierer certificerede kulstofudligninger for at reducere produktets kulstofpåvirkning til nul. Du kan få hovedtelefonerne i tre farvekombinationer: Black & Neon Yellow, Blue & Raspberry, og Off-white & Lilac

Pris og tilgængelighed