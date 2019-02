LG antyder at de vil lave bøjelige telefoner, men siger, at tiden ikke er moden

LG har bekræftet sin interesse i bøjelige telefoner og kraftigt antydet, at de vil være med på bølgen, men ikke mener, at tiden er moden netop nu.

Udtalelsen stammer fra Kyle Yoon, senior produktmanager hos LG Mobile, da han under en brifing blev spurgt, hvorfor firmaet ikke har lanceret en konkurrent til Samsung Galaxy Fold og Huawei Mate X :

Whvad angår foldbare telefoner, skal dagen hvor vi alle har en foldbar enhed nok komme. Men det sker først, når Play Store har apps i en opløsning, som understøtter disse skærmforhold, hvis prisen på foldbare enheder er faldet – vi vil komme med en enhed, som folk kan bruge og som er prismæssigt overkommelig og byder på mere indhold med 5G. Det vil vi fokusere på først, før vi kigger på de foldbare enheder… Ja vi vil med tiden have den slags enheder.”

LG har sjovt nok besluttet, at i stedet for at holde sig helt på sidelinjen i forhold til de store skærme, har de valgt at lancere et add-on: LG DualScreen.

The LG DualScreen extender (Image credit: TechRadar)

Denne sættes fast på LG V50 og giver dig en ekstra skærm på 6.2 tommer, som kan foldes ud og øge brugerens skærmareal. Men der er stadig lang vej til foldetelefonerne i bredformat fra Huawei og Samsung, ligesom du får en tyk kant imellem skærmene.

Det giver god mening, at LG ikke vil hoppe hovedkulds ud i det bøjelige smartphone-maket, eftersom deres mobile afdeling i et stykke tid har været årsag til store tab.

Præsident for LG Electonics og chef for den mobile afdeling, Kwon Bong-seok, sagde for nylig, at firmaet ikke ville gøre noget dramatisk, men i stedet forsøge at stabilisere sin position på smartphone-markedet – men sagde samtidig, at LG var klar til at hoppe på den bøjelige telefon-bølge, når tiden var klar til det.

Godt at være fleksibel?

Det er et interessant træk fra LG – vi har set to andre firmaer annoncere produkter, som vil udkomme i år, og en række andre firmaer, såsom Xiaomi og Alcatel, som har vist koncept-enheder frem, så hvis LG har noget at byde med på dette område, hvorfor kaster de sig så ikke ud i det?

Det føles som om, at deres DualScreen er et forsøg på i det mindste at kunne tilbyde noget til markedet. Dette er dog noget, som blot føles ok som et stykke tilbehør, og føles lidt som en undskyldning, i en tid hvor mange taler om den bøjelige og foldbare fremtid.

Vi så gerne LG slå igen og yde seriøs konkurrence til den dyre del af smartphone-markedet, eftersom firmaet er vant til at byde på ægte innovation og teknisk formåen - jo flere spillere der konkurrerer om brugernes penge, des bedre telefoner før vi få.

Vil LG være klar med en fleksibel telefon i slutningen af 2019? Det kan meget vel afhænge af successen af Samsung og Huaweis telefoner, som sættes til salg inden for de kommende måneder.