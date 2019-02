Lenovo viser nye ThinkPads frem under MWC

Lenovo har i dag under MWC 2019 annonceret en række tilføjelser til sin ThinkPad-serie, sammen med en transportabel monitor samt hovedtelefoner, der er specielt designet til nutidens mobile medarbejder.

Den seneste serie af high-end ThinkPad T og X-maskiner, som blandt andet inkluderer T490s, T490, T590, X390 og X390 Yoga, fortsætter firmaets ambition om at drive innovationen, som betyder noget for slutbrugeren.

Nutidens medarbejdere vil have forbundne enheder og de seneste ThinkPad-laptops leverer varen via højtydende Wi-Fi og valgfri LTE-A global WWAN. Til de brugere, som har behov for endnu flere tilslutningsmuligheder, findes ThinkPad T490, som indeholder Cat16 LTE-A-understøttelse med 4x4 Ultra Connect antenne, som kan opnå gigabit-hastigheder under optimale forhold.

ThinkPad T490S, X390 og x390 Yoga indeholder også Intels nye Wi-Fi 6 Gig+-teknologi med Bluetooth 5.1 for optimal trådløse forbindelse.

Øget sikkerhed med ThinkShield

I et forsøg på at hjælpe sine brugere med at sikre deres data uanset hvor de befinder sig og i hele produktets levetid, er Lenovo begyndt at inkludere sin sikkerhedsløsning ThinkShield .

Match-on-Chip-fingeraftrykslæseren på alle de nyeste ThinkPad-laptops forbedre sikkerheden ved fingeraftryksinformation ved at sikre sig, at det biometriske billede aldrig forlader chippen, hvilket giver en mere sikker identifikation ved både login og onlinetransaktioner.

Firmaets nye enheder har desuden et fysisk kamera-cover kaldet ThinkShutter, som fås til både RGB og IR-webkameraer og beskytter brugere imod ondsindede hackere, imens ThinkPad PrivacyGuard aktiverer skærmens privatlivsindstilling ved et tryk på en knap, og kan advare dig, hvis nogen kigger med uden din accept.

Lenovo har desuden tilført markante forbedringer til sin ThinkPad BIOS ved at opdatere dem med en ny moderne brugerflade, samt implementeret nye indstillingsværktøjer. Administratorer kan nu justere fjerntilladelser eller kodeord for at opnå bedre BIOS-level sikkerhed, ligesom de kan administrere adgang via porte, slette data fra alle diskdrev med Secure Wipe eller på afstand afvikle WiFi PXE Boot eller HTTPs Boot.

Den mest imponerende funktion ved den nye BIOS er dog dens imponerende selvhelende funktion, som kan tilbagestille sig selv til en fungerende backup-kopi, hvis BIOS skulle blive korrupt eller udsat for et ondsindet angrebet.