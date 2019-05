Lækket foto viser måske Nvidia GeForce GTX 1660 Ti

Der er gået rygter om Ray Tracing-fri versioner af Nvidias grafikkort så tilpas længe, at de er mere eller mindre bekræftede, og nu forstærkes disse rygter af et lækket foto, som ligner et yderligere bevis for deres eksistens.

Et nyt billede cirkulerer på Reddit og taiwanesiske spilforaer , som viser Nvidia, der introducerer en ny GTX Turing -serie af grafikkort. Den nye serie af grafikkort blev smart nok lanceret som en ”for resten-ting” under et mindre Nvidia-event for tredjepartsudviklere af grafikkort.

January 23, 2019

På billedet kan vi se et Founders Edition-kort med GTX 166x-mærket, men billedet er beskåret, så vi ikke kan se hele modelnummeret. Ifølge forumindlægget er der tale om et GTX 1660 Ti og Nvidia ventes at lancere det sidst i februar for 2.399 kinesisk Yuan (ca 2.500 danske kroner)

Den pris virker dog tvivlsom, da et Nvidia GeForce RTX 2060 allerede koster fra 349 dollars (ca. 2.320 danske kroner).

Billeder i lav opløsning som dette er lette nok at stykke sammen og forfalske, og brugere af denne typer fora kan let påstå hvad som helst. Vi tager derfor informationen med et gran salt. Imens vi har set en Ashes of the Singularity benchmark-test antyde, at GTX 1660 vil yde 20% bedre end GTX 1060 , har vi også set flere Nvidia GTX 1180 og 1180 GTX Ti-karakterer, som har vist sig at være forkerte.

Indtil nu forholder vi os derfor skeptiske omkring nye Turing-kort, før Nvidia kommer med en officiel udmelding.