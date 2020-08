Lækkede billeder af Nvidia GeForce RTX 3090 viser et bæst af en GPU

Nvidias GeForce RTX 3090 er netop dukket op online, med påståede fotos af grafikkortet, der blev lagt ud på Twitter.

Billederne stammer fra @GarnetSunset - en forsker inden for cloud security – og ser ganske troværdige ud og stemmer faktisk overens med tidligere fotos, som vi har set af Nvidias påståede nye design af det kommende Ampere-grafikkort.

Ikke desto mindre bør vi stadig tage lækagen med et gran salt, da kilden ikke er kendt i forvejen, og vi skal især være påpasselige i forhold den pris, som nævnes i tweetet.

Bemærk, at @GarnetSunset nævner en pris på 2.000 dollars i sit indledende tweet, men efterfølgende korrigerer denne til 1.400 dollars (en pris, vi er stødt på før). Han præciserer også, at dette er RTX 3090 (igen bør vi være påpasselige - Nvidia kan muligvis ende med at navngive sin nye generation af GPU'er på en ny måde, selvom vi ser 3090-navnet dukke op oftere og oftere, imens vi nærmer os Ampere-lanceringen).

GIGANTISK GPU

En ting som efterhånden fremgår Ganske tydeligt er, at der bliver tale om en gigantisk GPU, som du kan se på billederne, hvor det ligger ved siden af en nuværende RTX 2080 – der er stor forskel.

Hvis dette virkelig er Nvidias kommende top-end-grafikkort, vil RTX 3090 være en GPU, der fylder tre porte på dit bundkort, som du kan se på monteringsbeslaget. Og i det lys kan GPU’en forårsage pladsproblemer i mindre kabinetter, eller måske kræve en ekstra form for støtte, for at forhindre, at kortet hænger ned).

Som nævnt ligner designet det, som vi har set på tidligere lækkede billeder, som inkluderer det påståede RTX 3080 og dens kæmpe køleanordning. Det massive køleelement ledsages af et par blæsere, som du kan se: en på fronten og en på bagsiden.

Der går rygter om et heftigt strømforbrug - 350W TDP er tdligere blevet nævnt, ligesom der potentielt kan blive tale om et nyt strømstik, hvilket alt sammen virker troværdigt, når man ser størrelsen på dette grafikkort.

Twitter-tipperen delte også påståede priser for resten af Ampere GPU-serien, hvor et anden tweet, hævdede, at RTX 3080 vil blive solgt til 800 dollars, RTX 3070 til 600 dollars og RTX 3060 til 400 dollars.

Hvis dette er sandt, er alle disse priser højere (med 100 dollars og 50 dollars i sidstnævnte tilfælde) sammenlignet med RTX 2000-serien ved dennes udgivelse, men tag indtil videre informationen med et gran salt. Ifølge rygter vil Ampere-lanceringen dog slet ikke inkludere RTX 3070 eller 3060, hvis vi skal tro rygtebørsen.

