Flere lækkede billeder af iPhone 11 peger på firkantet triple-kamera-design

For kun to uger siden, udkom flere rapporter , som støttede rygtet om, at iPhone 11 (eller iPhone XI) får et triple-kamera i en firkantet bule på bagsiden. Nu støtter flere lækager op om denne teori.

Dette knap så harmoniske design blev først vist frem i januar via renderinger fra tipperen @OnLeaks. Hans sidste tweet bakkes op via endnu et lækket billede – denne gang fra SlashLeaks – sammen med hans tweet fra januar.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKrMarch 28, 2019

Det oprindelige billede fra SlashLeaks stammer fra et svejsediagram (se herunder) og ligner iPhone 11. Selvom mange af detaljerne er ganske abstrakte, understøtter det klart ideen om, at det nye flagskib får en kamerabule med tre linser, en flash og en ekstra sensor.

Stammer dette design fra iPhone 11? [Image credit: SlashLeaks (Image credit: SlashLeaks)

På nuværende tidspunkt er alt hvad vi ser og hører blot rygter, så tag det med et gran salt. Vi håber dog inderligt, at disse lækager, som peger mod en firkantet kamerabule blot prøver at være morsomme, da det ikke ligefrem tegner godt for det endelige design.