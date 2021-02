Læk om Intel Core i9-11900K peger på rekord CPU, der kan give AMD problemer

Intels Core i9-11900K-processor, der angiveligt er det kommende flagskib i Rocket Lake-serien, har ifølge benchmark-målinger tilsyneladende ingen problemer med at slå AMDs Ryzen-chips ud i hastigheden på en enkelt kerne- og klarer sig godt nok i flerkernet tests

I et Geekbench-resultatet fremhævet af VideoCardz (via Wccftech) vises Intels kommende 8-kernede flagskib med det, der angiveligt er de endelige specifikationer - en top boost-clock på 5,3 GHz (med Thermal Velocity Boost) og base clock på 3,5 GHz (selvom sidstnævnte ville være 200MHz langsommere end 10900K).

Processoren blev testet et par gange med Geekbench. Den højeste score, som 11900K opnåede (i et Gigabyte Z490 Aorus Master-bundkort med 32 GB 3600 MHz RAM) var en tårnhøje 1.905 i enkeltkernet med 10.994 i flerkernet.

Enkeltkerneresultatet er det hurtigste nogensinde målt med i Geekbench og 13% hurtigere end flagskibet Ryzen 9 5950X. Selvfølgelig er resultatet meget mere til fordel for AMDs processor, når det kommer til flerekernet, fordi kommer lidt over 14.000, så det er omkring 27% hurtigere. Men den har også 16 kerner at gøre med sammenlignet med kun otte kerner i Rocket Lake flagskib.

Ser man på den nuværende 8-kerne konkurrent, er 11900K næsten 15% hurtigere end AMDs 5800X, og for flerkernet er Intels chip lidt over 5% hurtigere end 5800X, ud at dømme fra de resultater, Wccftech har valgt at vise.

Desuden vinder 11900K knebent over det nuværende Comet Lake-flagskib 10900K i flerkernet tests . Mindre end 30 point adskiller dem, så det er stort set dødt løb.

Husk dog, at 10900K har yderligere to kerner (det er et 10-kernet flagskib) og kører på det samme boost clock, så teoretisk er det et imponerende resultat og vidner om hastigheden i Rocket Lake. Det vides dog ikke, om der er brugt overclocking til 11900K.

Naturligvis blæser 11900K 10900K væk i single-core, faktisk på 35%.

Der er spørgsmålstegn

Selvfølgelig er der spørgsmålstegn ved om der er brugt overclocking eller ej. Derudover skal man altid være forsigtige med læk af benchmarks. Selv hvis det er ægte resultater, er der grænser for hvad der kan konkluderes ud af dem.

Vi ved ikke hvor meget strøm Rocket Lake-CPU'erne bruger, og hvor meget varme de udvikler. (Der har dog også været rygter om sidstnævnte)

Hvad angår ren ydelse peger andre læk i retning af, at Intel gør store fremskridt med Rocket Lake. Det giver mere næring til rygterne om 11. generations CPU'en, der kan sikre Intels blads på markedet. Rygterne vil vide, at der kommer Rocket Lake CPU'er til marts.

Hvad der sker med 12. generation Alder Lake processorerne, som bygger på en helt anden tilgang, er et andet spørgsmål. De forventes at komme på gaden i 2021.