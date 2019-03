Kommer der er budgetudgave af Microsoft Surface i denne uge?

Der har været masser af rygter om en budgetudgave af Microsofts Microsoft Surface-tablet, og et nyt lækket dokument antyder, at den vil bliver lanceret nu på fredag den 13. juli.

En del af dokumentet blev postet på Reddit, og heraf fremgik det, at Microsoft Store forbereder sig på et “New Microsoft Hardware Display og Type Cover" den 13. juli, hvilket jo kraftigt antyder, at der kommer ny hardware sidst på ugen.

Selv om det jo ikke er sikkert, at der er tale om en budgetudgave af Surface, så er der en god chance for, at det er den, der er tale om. Ikke mindst i betragtning af, at der direkte bliver nævnt, at der er tale om en maskine med “Type Cover set”.

Yderligere specifikationer

På Reddit er der også en person, der hæver at være ansat hos Microsoft, som har skrevet en liste over mulige specifikationer i en ny tablet:

10-tommer, 1,800 x 1,200 skærm

Vægt på 562 gram med USB-C og microSD

Kommer med henholdsvis 4GB RAM/64GB disk, 8/128, 8/128 LTE og 8/256 LTE SKUs

Op til Pentium Gold processorer og kommer med eget tastatur og mus

Prisen starter på 2.500 kroner for en studieudgave og ender på 5.270 kroner for den dyreste

Pro-udgave kommer i oktober, Laptop-udgave: Nej.

Alt i alt harmonerer det meget godt med, hvad vi tidligere har hørt, og en pris, der starter på 2.500 kroner vil i hvert fald været et godt udgangspunkt, især hvis der er tale om samme kvalitet, som vi kender fra Microsofts andre Surface-maskiner.

Specifikationerne tyder også på, at den kommer med valgmuligheden mellem to af Intels processorer: En Intel Pentium Silver N5000 fire-kerne SoC med 1.1GHz base clock og op til 2.7GHz, eller en Intel Pentium Gold 4415Y Kaby Lake-processor.

Endelig bliver det også antydet, at en Pro-udgave kommer til oktober, mens der ikke er en laptop-udgave i sigte.

Man skal nok ikke hidse sig for meget op lige nu, da intet er bekræftet af Microsoft, men i det mindste går der kun et par dage, før vi ved, om dette læk er løgn eller latin.

