iPhone SE 2 kan blive efterfulgt af en større model – begge kommer i 2020

The iPhone SE, above, could soon get multiple successors

Rygter peger på en tidlig 2020-lancering af iPhone SE 2 – som er det seneste af en lang række af rygter omkring lanceringen og vi har trods alt hørt om telefonen siden 2016. Måske får vi også en større udgave at telefonen – måske en iPhone SE 2 Plus.

Nyheden stammer fra DigiTimes (betalingsmur), som har skrevet en længere historie baseret på rygterne. Siden hævder, at der kan komme en større version af iPhone SE 2, med en skærmstørrelse på 5.5 eller 6.1 tommer, som skulle udkomme mod slutningen af 2020.

Det er værd at notere sig, at den større telefon kan komme adskillige måneder efter den ”originale” udgave sammen med iPhone 12-serien, selvom et tidligere rygte, som refererede til iPhone SE 2 Plus (hvilket er årsagen til at vi benytter navnet), pegede på en lancering i 2021.

iPhone SE 2 ventes at have samme specifikationer som iPhone 8, så iPhone SE 2 Plus kan på mange områder minde om iPhone 8 Plus. Bemærk at Apple stadig sælger disse ældre telefoner, så der kan være andre forskelle, hvis ikke Apple til den tid vælger at udfase iPhone 8-serien.

Vi har også tidligere hørt, at iPhone SE 2 kan komme til at hedde iPhone 9, og den større enhed kunne derfor komme til at hedde iPhone 9 Plus (eller iPhone 9 Pro, hvis vi følger den seneste form for navngivning). Skulle specifikationerne ligne den nuværende 8-serie, giver det dog ikke meget mening.

Vi bliver klogere, når iPhone SE 2-serien udkommer – det kan være snart, hvis vi skal tro rygterne. Måske kommer den slet ikke, da nogle rygter også har det med at overreagere.

Skulle den være på vej, kan messerne CES 2020 eller MWC 2020 i januar og februar måske give os mere information, selvom Apple normalt helt undgår disse og foretrækker deres egne events.

Kilde: Ubergizmo