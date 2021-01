iPhone 13: Salgsdato, nyheder og de seneste rygter

En ny iPhone - og derefter sandsynligvis iPhone 13 - vil blive lanceret i anden halvdel af 2021.

Selvom iPhone 12-serien for nyligt er sendt på markedet, har vi allerede opsnappet en håndfuld rygter om den næste smartphone-model fra Apple.

Men hvad er der blevet sagt om iPhone 13? Vi har hørt fra flere kilder, at vi nok ikke skal regne med revolutionerende opgraderinger og innovationer. Apple ser ud til at koncentrere sig om at forbedre designet og måske også kameraet.

Foreløbig er dette ren spekulation, og meget kan ske, før Apple er klar til at frigive oplysninger om deres næste smartphone. Nedenfor har vi samlet alt, hvad vi i øjeblikket ved om den næste generation af iPhone, spekulationer om telefonens lanceringsdato og også funktioner, vi ønsker fra Apples 2021-model.

iPhone 13 – kort og godt

Hvad taler vi om? Den næste iPhone-model

Den næste iPhone-model Hvornår vil den blive lanceret? Formentlig i september 2021

Formentlig i september 2021 Hvad kommer den til at koste? Sandsynligvis fra ca. 9.000 kr og op efter

iPhone 13 – lanceringsdato og pris

Hvornår vil du kunne købe den næste generation af iPhone?

Vi forventer, at iPhone 13 vil blive lanceret i september 2021, men dette kan ændre sig på grund af pandemisituationen.

I de sidste ti år har Apple introduceret sine mobile flagskibe i begyndelsen af september, og derefter frigivet dem på markedet ti dage senere. Dette blev ændret i 2020, hvor telefonerne blev lanceret noget senere end normalt på grund af pandemien.

iPhone 12 og iPhone 12 Pro ankom i oktober, mens de to andre modeller iPhone 12 mini og iPhone 12 Pro Max først ankom en måned senere, i november. Forsinkelsen siges at have været på grund af mangel på komponenter til telefonerne.

Hvis vi i dag skal spekulere i en dato, forventer vi, at Apple flytter lanceringen af

iPhone 13 tilbage til september 2021, og disse spekulationer deles også af sædvanligvis velinformerede kilder.

Med hensyn til prisen på iPhone 13 er det ikke meget, vi ved i øjeblikket. Vi forventer dog, at prisniveauet vil ligge på linje med iPhone 12-serien. Disse telefoner koster mere end deres forgængere fra 2019 - iPhone 11-serien - men det skyldtes stort set alene introduktionen af 5G og andre tekniske forbedringer.

Vi vil selvfølgelig tilføje flere oplysninger om priserne på 2021-modellen, når vi opsnuser rygter og lækager.

Nedenfor ser du priserne på iPhone 12-serien ved lanceringen, og det er det prisniveau, vi også forestiller os for den næste model fra Apple.

Kommer den til at hedde iPhone 13, eller bliver navnet iPhone 12s?

iPhone 12 Pro (venstre) og iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Der er muligt, at den næste iPhone ikke får navnet 13.

En årsag til dette kan være, at nummer 13 i store dele af verden opfattes som et nummer, der forbindes med uheld og ulykke. Det kan muligvis få Apple til at springe netop dette nummer over, når den næste model sendes i handlen.

Rygterne går på, at hvor Apples næste smartphone ikke adskiller sig markant fra iPhone 12, så er det sandsynligt, at man vælger at lancere næste model som iPhone 12s.

I så fald vil det ikke være første gang Apple frigiver en 'S' -model af iPhone året efter en større opgradering, og det er meget muligt, at dette vil ske igen i 2021.

iPhone 13 – rygter og lækager

Med en lancering af iPhone 13 lagt så langt ud i fremtiden kan man hurtigt tro, at der kun findes meget begrænset information om de næste generationer af Apple-smartphones.

Sådan forholder det sig heldigvis ikke. Der florerer tværtimod en gavmild mængde rygter om, hvad vi har i vente.

For eksempel forventer vi fire 'medlemmer' af iPhone 13-familien. Vi kommer sandsynligvis til at se en iPhone 13 mini, en iPhone 13, en iPhone 13 Pro og en iPhone 13 Pro Max.

Frem til 2020 har Apple koncentreret sig om tre modeller pr. lancering, men med iPhone 12-serien fik vi også en fjerde model 'med i købet' - nemlig iPhone 12 mini.

De fleste rygter antyder, at der også vil være fire modeller i 2021, og især hvis iPhone 12 mini viser sig at være en stor sællert.

Vi forventer, at designet af telefonerne, der kommer i 2021, minder om det fra iPhone 12-serien.

Vi forventer heller ikke revolutionerende ændringer i skærmteknologien, da dette var et område, Apple fokuserede på, da de introducerede iPhone 12.

Da iPhone 12 blev præsenteret, havde mange forventet, at skærmen ville have en højere opdateringshastighed, hvilket ikke var tilfældet. Men rygterne vil, at dette i stedet kan komme som nyheder i forbindelse med iPhone 13. Det skulle kunne give en bedre skærmoplevelse, hvad angår spil og surf på sociale medier.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.October 2, 2020

Det er en teknologi, der fungerer på samme måde som den, vi har set i Apples iPad Pro-serie, hvor skærmopdateringshastigheden justeres afhængigt af, hvad du bruger enheden til, så du får en bedre brugeroplevelse.

Et andet rygte er, at de nye smartphones kan have en opdateringshastighed på 120 Hz, men det er noget, der kun forventes at være tilgængeligt på to af enhederne - sandsynligvis iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max.

Der er også rygter om kameraet på forsiden. Nogle hævder, at kamerahullet på skærmen vil have samme størrelse som på iPhone 12-serien, mens andre rygter går på, at blænden bliver mindre på 2021-modellerne. Da kilderne modsiger hinanden, bliver vi nødt til at vente og se, hvad der bliver bekræftet i den kommende tid.

Det siges endvidere, at Apple omsider er formået at lykkes med en skærmintegreret fingeraftrykslæser. Mange Android-telefoner har allerede dette på deres topmodeller, og nu skulle Apple altså omsider være klar til at følge trop.

En kilde har også hvisket os i ørerne, at 2021 er året, hvor vi endelig vil se en iPhone med lagerplads på 1TB. Det er en kapacitet, der ikke hidtil er oplevet i Apple-telefoner, men vi ser dette som en realistisk mulighed for de dyrere Pro-modeller.

hope y’all are ready for 1TB iphonesOctober 28, 2020

Hvis Jon Prosser har ret i sine forudsigelser, vil vi komme til at opleve den dyreste iPhone-model hidtil, da 1TB optager seriøst meget lagerplads på en mobiltelefon.

Med hensyn til kameraet hævder Ming-Chi Kuo - en respekteret kilde, når det kommer til Apple-enheder - at kameraet på iPhone 13 vil være voldsomt forbedret. Den store forbedring skulle bestå i at give det bageste kamera en opdatering til et f /1.8-objektiv med seks elementer fra dagens fem-element f/2.4 på Pro-modellen.

Der er også rygter om, at Apple undersøger muligheden for at introducere et periskopkamera på fremtidige modeller. Det skal give en større zoomfunktion end på nutidens modeller, måske helt op til 10 gange optisk zoom. Men rygter antyder dog også, at dette er en teknologi, der bliver nødt til at vente til iPhone 14, eller måske endda endnu længere.

Et andet rygte hævder, at alle fire iPhone 13-modeller får en LiDAR-sensor, en teknologi, der i dag kun findes til Pro-modellerne.

Ellers siges der ikke så meget om kameraerne, men vi forventer, at Apple prioriterer dette, eftersom det adskiller 2021-modellerne fra iPhone 12-mobiltelefonerne.

En anden funktion, som vi måske ikke vil se, men som stadig rygtes, er, at en bærbar iPhone kan lanceres i 2021. I så fald vil det betyde, at nogle modeller kun kan oplade trådløst.

Vi har dette ry fra flere kilder, men de fleste taler om, at kun én enhed, og sandsynligvis iPhone 13 Pro Max, vil kunne rumme en sådan løsning.

Med hensyn til batteriet på iPhone 13 hævder Ming-Chi Kuo, at Apple vil ændre batteriteknologien. Det betyder, at du vil skulle skifte til et fysisk mindre batteri, som dog ikke får mindre kapacitet.

Et andet interessant rygte om batteriet vedrører Apples patent vedrørende 'sikker opladning'. Det er en funktion, der beskytter telefonens batteri mod overopladning, når ladekablet er tilsluttet, og enheden er fuldt opladet - for eksempel når den oplades natten over. Et patent betyder ikke nødvendigvis, at den næste telefonmodel vil rumme denne teknologi, men Apple ser bestemt ud til at arbejde hen imod en sådan løsning.

Support til 5G var en nyhed med iPhone 12, og vi forventer naturligvis, at denne funktion videreføres til de næste modeller. Apple kan dog tilbyde en mmWave- eller sub 6-teknologi for at holde produktionsomkostningerne nede. Dette betyder i princippet, at hvis mmWave ikke er tilgængeligt, hvor du bor, vil du blive tilbudt en sub 6-model. I iPhone 12 var begge versioner af teknologien inkluderet, hvilket bidrog til prisstigningen i forhold til året før.

Når det kommer til trådløs forbindelse, er der rapporter om, at iPhone 13 har en Wi-Fi 6E-forbindelse, som skal kunne give hurtigere forbindelseshastigheder til trådløse netværk.

iPhone 13 – disse ønsker har vi

Vi ved endnu ikke så meget om, hvad iPhone 13-familien vil tilbyde, så derfor har vi oprettet en liste over nogle af de funktioner, som vi godt kunne tænke os, at Apple introducerer i forbindelse med den næste version af smartphonen. Nogle af disse vil du kunne genkende fra teksten ovenfor, mens andre er funktioner, som vi har søde drømme om, at Apple introducerer for os i fremtiden.

(Image credit: TechRadar)

Ved Apples lancering af iPhone 12 i 2020 fik vi nogle opgraderinger til kameraerne, men lad os være helt ærlige: Det var ikke den revolutionerende ændring, vi havde håbet på.

Du kan forvente et endnu bedre kamera i 2021, og vi håber, at Apple denne gang kommer med ikke kun små, men STORE forbedringer og sætter tingene på plads med markedets bedste kameratelefon. Intet mindre!

2. Forbedret batteritid

Vi så ikke nogen større forbedringer i batteriets levetid med iPhone 12, men vi håber - og regner med - at Apple retter op på dette i nær fremtid.

Dette gælder primært iPhone 12 mini, som har den værste batterilevetid i hele serien.

3. En iPhone 13 mini

(Image credit: Apple)

Dette kan synes indlysende. Men vi kan virkelig godt lide iPhone 12 mini, og vi håber, at lignende modeller vil være et fast indslag i iPhone-familien.

Familiens yngste 'medlem' havde overraskende gode specifikationer, og var i nogle områder sammenlignelig med topmodellerne. Vi håber, at Apple fortsætter med mini-modellerne ved fremtidige lanceringer.

4. Lavere pris

Det er ikke sikkert, at det bliver tilfældet for iPhone 13, men efter den prisstigning der fulgte med lanceringen af iPhone 12, kunne vi godt ønske os, at Apple sænker priserne en smule på de modeller, der lanceres i 2021.

Rygterne går på, at Apple vil bruge 5G-teknologi relateret til den region, du bor i, og dette kan netop tale for en vis prisreduktion.

5. Slut med 64 GB-modellerne

(Image credit: TechRadar)

Både iPhone 12 mini og iPhone 12 giver mulighed for lagerplads på 64 GB. Vi mener, at dette var alt for fedtet med tanke på lagerplads for en smartphone i 2020. Der er brugere, der klarer sig godt med dette, men for langt de fleste løber pladsen op efter en periode med stort pladsforbrug.

Vi ønsker os, at Apple sætter 128 GB som den laveste lagerkapacitet på de modeller, de lancerer i 2021, og samtidig sænker prisen på modellerne med endnu større lagerplads.

Selvom rygter svirrede om en sådan forbedring i 2020, så fik vi aldrig en opgraderet skærmopdateringshastighed på iPhone 12. Nu vil vi have det til iPhone 13, sådan at Apples skærme igen bliver konkurrencedygtige.

Dette er en opgradering af den type, du ikke ved, du vil have, før du har oplevet den. Det vil give en SÅ meget bedre brugeroplevelse af din næste iPhone.

7. Bedre mulighed for en medfølgende oplader

(Image credit: TechRadar)

Apple besluttede ikke at medtage en oplader med iPhone 12-modellerne, og de retfærdiggjorde dette ud fra ønsket om at begrænse elektronisk affald. Det kan være sandt, men det er altså ikke den mest kundevenlige tilgang.

Derfor ønsker vi, at Apple kommer med en løsning, hvor du kan få en oplader til din telefon, når du bestiller, selvom den ikke er inkluderet i standardpakken.

Måske kan der medfølge en kupon til en oplader, så du kan bruge den, når det er nødvendigt, mens du opfordres til ikke at gøre det, hvis du allerede har en oplader?