iPhone 12 Pro kommer sidst af de nye modeller

Det har været sjovt at forsøge at forudsige, hvornår Apple annoncerer iPhone 12, og hvornår enhederne faktisk kommer til salg, især når vi tænker på, hvad der foregår i verden for tiden. Den seneste rapport antyder to separate salgstrin, hvor Pro-modellerne kommer sidst. Rapporten kommer desuden fra en god kilde - Apple-analytiker Ming-Chi Kuo, som ofte rammer rigtigt, via 9to5Mac. Kuo siger, at de billigere 5,4-tommer iPhone 12 og 6,1-tommer iPhone 12 Max-modeller produceres samtidig og vil ankomme først.

Det efterlader 6,1-tommer iPhone 12 Pro og 6,7-tommer iPhone 12 Pro Max - de dyrere modeller – som vil blive lanceret lidt senere, selvom Kuo ikke angiver, hvor meget senere. Prisfastsættelsen for de fire iPhone 12-versioner er allerede lækket.

I samme rapport siger Kuo, at der er nogle kvalitetsproblemer med produktionen af kameralinser til ikke-Pro iPhone 12-modellerne. Da Apple bruger flere leverandører til de individuelle dele, bør det dog ikke påvirke lanceringsplanen.

iPhone 12 lanceringsdatoen - en forklaring

Der er nu lækket nok materiale omkring iPhone 12-lanceringsdatoen til at man ville kunne skrive en hel Hollywood-film. Vi har mistanke om, at en del af problemet er, at selv Apple-ledere ikke er sikre på, hvor godt forsyningskæder og produktionslinjer vil klare sig i disse usikre tider.

Når det kommer til rygter, er der uden tvivl en vis forvirring omkring lanceringsdatoen - når Apple beslutter at annoncere iPhone 12 - og salgsdatoen, hvor du rent faktisk kan købe dem. Der er normalt en forsinkelse på en uge eller deromkring mellem de to, men i år vil denne forsinkelse sandsynligvis blive større.

Der er intet til hinder for, at Apple annoncerer iPhone 12 med 3D-gengivelser og specs, selvom telefonerne ikke er klar. Velinformerede kilder har antydet, at dette kan ske den 8. september eller på et tidspunkt i oktober.

Hvad angår salgsdatoer, har Apple selv indrømmet, at telefonen ikke kan købes i september. Tidligere rapporter har flyttet fokus til en to-trinsplan - skønt det forudgående rygte antydede, at det ville være den 5,4-tommer store iPhone 12 og den 6,7 tommer store iPhone 12 Pro Max, der ville ankomme i butikkerne sidst.