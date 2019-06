iPadOS lanceringsdato, nyheder og funktioner

Under WWDC 2019 , bekræftede Apple, at iPads ikke ville blive udstyret med det nye iOS 13 , som de netop havde vist frem – i stedet vil firmaets serie af tablets få sit helt eget unikke styresystem kaldet iPadOS.

Apple vil kunne skelne immellem oplevelsen på en iPad og en iPhone, hvilket er godt nyt for både udviklere og ejere af Apples tablets. Det er ifølge Apples annonceringsopslag ”bygget på samme fundament som iOS”, men vi skal forvente, at det over tid vil vokse sig til at være noget for sig selv.

iPadOS bringer en række kritiske forbedringer til det nye tablet-interface. Nogle af disse udnytter skærmen bedre, imens andre tilføjer nye måder at styre den på (og måske endda understøttelse af mus) og giver hermed en bedre tablet-oplevelse. Kort og godt vil iPad-brugere ikke længere blot køre på en opskaleret udgave af iOS.

iPad OS lanceringsdato og versioner

Apple har oplyst, at iPadOS (kaldet iPadOS 13, for at passe sammen med seneste version af iOS) vil blive lanceret ”til efteråret 2019”, hvilket betyder, at vi nok kommer til at se opdateringen til iPads til september.

Tidligere år har september netop været den måned, hvor Apple har sendt sin nye software på gaden, hvilket også falder sammen med lanceringen af de nye iPhones, og vi forventer det samme gentage sig med iPhone 11 i år.

Udviklerbetaen er allerede ude, og du kan downloade den fra Apples udviklerside her, så længe du står registreret som udvikler. Hvis ikke kan du prøve det af i den åbne beta i juli.

Den nye iPadOS home-skærm

Det nye “Today View” samt lidt mere samling på apps på den nye iPadOS hjemmeskærm. Image credit: Apple (Image: © Apple)

Den første store forskel i forhold til iOS, som du vil bemærke på iPadOS er hjemmeskærmen. Nettet med app-ikoner er blevet strammet op, hvilket giver plads til mere på skærmen og minimere spildplads. Med mere samling på dine apps, er det nu muligt at vise ”Today View” ved siden af dem, hvilket giver mere overblik. Det kan tilføjes til hjemmeskærmen og give hurtig adgang til widgets med et enkelt swipe fra siden af skærme og du kan naturligvis bytte ud med de widgets, som du bruger mest.

iPadOS multitasker på en ny måde

Slide Over på iPadOS i aktion, med Messages ind over Safari. Image credit: Apple (Image: © Apple)

Multitasking bliver på flere måder også opgraderet i iPadOS.

For det første vil du kunne bruge “Split View” til at se to app-vinduer fra samme app på samme tid, eller to forskellige apps. iPadOS bruger her træk-og-slip-brugerfladen, hvilket gør det let at skifte imellem apps og vinduer.

Slide Over lader dig hurtigt hive en app frem i siden, oven på en anden app – og lader dig eksempelvis på denne måde tjekke e-mails, beskeder eller kalender uden behov for at lukke den app, som du er ved at bruge, ned.

Trækker du op fra bunden af skærmen, kan du skifte imellem apps i Slide Over-panelet.

Apple har desuden inkorporeret Exposé-funktionen fra Mac i iPadOS, hvilket lader dig se alle kørende apps - og gør det lettere at springe imellem eller lukke dem ned, hvis du ikke bruger dem og ikke har behov for, at de kører i baggrunden.

USB-drev og SD-kort bliver understøttet i iPadOS

USB-drev og SD-kort bliver understøttet i iPadOS. Image credit: Apple (Image: © Apple)

Fans af eksterne lagermedier kan glæde sig! iPadOS lader dig tilslutte et USB-drev eller SD-kortlæser i din iPad og Files-appen vil kunne læse indholdet og lade dig administrere data imellem den interne og eksterne hukommelse.

Files få kolonner, så du bedre kan udnytte den brede skærm på iPad og iCloud Drive tillader deling af foldere og vil vise indhold fra USB-drev og SD-kort, hvis de tilsluttes.

Dette er gode nyheder for fotografer, da understøttelsen bygges direkte ind i iPadOS og lader dig tilslutte et kamera direkte til din iPad og importere billeder direkte i redigeringsprogrammer såsom Lightroom.

iPadOS forbedret ydelse

Din nuværende iPad kan få bedre ydelse, når iPadOS kommer, idet Apple hævder, at deres tablet-styresystem er hurtigere end iOS 12.

De hævder, at Face ID er 30% hurtigere til at låse op, imens apps åbnes dobbelt så hurtigt som i iOS 12 – og apps skulle desuden fylde mindre (med op til 50%), hvilet sparer på den i forvejen sparsomme plads.

Websider og browsing i desktop-kvalitet

Billede 1 af 2 En desktop-udgave af Google Docs med touch-understøttelse på iPadOS. Image Credit: Apple (Image: © Apple) Billede 2 af 2 Desktop-udgaver af hjemmesider og 30 nye tastatur-genveje. Image Credit: Apple (Image: © Apple)

Safari-browseren er også forbedret på iPadOS, fordi den ikke længere er bundet til iOS og det mobile økosystem.

Det er rigtigt: du er ikke længere begrænset til brug af mobilevenlige udgaver af hjemmesider, eftersom iPadOS ser hjemmesider i en modificeret dekstop-tilstand, som er lidt enklere og optimeret til touch.

Dette gælder ikke kun Apples hjemmesider – ting som Google Docs og Wordpress web apps vil også virkede bedre på Safari på iPadOS.

Apples browser får desuden en download manager, 30 nye tastaturgenveje og forbedret faneorganisering, når iPadOS lander senere på året.

Masser af gestures på iPadOS

En af de største funktioner i hele iPadOS er de nye gestures. Dem vi har set, er ganske simple: klem sammen med tre fingre for at skære væk, igen tre fingre for at sætte ind og tre fingre-swipe for at fortryde. Let nok.

I nogle apps kan du også gøre tastaturet mindre ved at klemme sammen med to fingre og flytte det rundt. Smid det ud i siden af skærmen, og du kan nu betjene det med en hånd.

Med de nye gestures til hjemmeskærmen og multitasking, må du forvente, at det tager noget tid at lære den nye styring på iPadOS at kende.

Markering og meget mere på iPadOS

Billede 1 af 2 Den nye værktøjskasse til Apple Pencil, som kan trækkes rundt på hele skærmen. Image credit: Apple (Image: © Apple) Billede 2 af 2 Der er mange nye skrifttyper i iPadOS. Image Credit: Apple (Image: © Apple)

Markeringsværktøjet bliver også opdateret, og du vil nu kunne markere hele hjemmesider, dokumenter og e-mails.

Et simpelt swipe fra hjørnet med din Apple Pencil åbner markeringsværktøjet og bringer den redesignede værktøjskasse frem, som kan trækkes rundt og placeret hvorsomhelst på skærmen.

Og nu vi taler om Pencil, har Apple reduceret latens fra 20ms til 9ms, hvilket betyder, at du får en mere naturlig og pen-agtig oplevelse, når du bruger den.

Mange af de nye funktioner som er på vej til iOS 13 kommer også til iPadOS, såsom Dark Mode, tilpassede skrifttyper, den ney Photos organiseret via maskinlæring og det nye SwiftKey-agtige QuickPath tastatur.

Understøttelse af mus?

Selvom Apple ikke officielt har bekræftet, at dette kommer til iPadOS, kommer der tilsyneladende understøttelse af mus til iPad . ENDELIG!

Udvikleren Steve Troughton-Smith tweetede instruktioner til hvordan man tilslutter en mus via den nye Accessibility-indstilling og Tom's Guide havde held med at aktivere en mus på en iPad. Hurra! Selvom det ikke ser ud til at fungere gnidningsfrit, ser vi stort potentiale i tilføjelsen, som vi øge iPad-familiens produktivitetspotentiale og tilgængelighed.

Apple har bekræftet, at “iPad Air 2 og senere modeller, alle iPad Pro, iPad 5. generation og senere, samt iPad mini 4 og senere” alle får iPadOS-opdateringen, når den frigives senere på året.