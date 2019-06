Intel kan sænke priserne med op til 15% som modsvar til AMD

Imens vi nærmer os lanceringen af AMD Ryzen 3rd Generation-processorer, rygtes det, at Intel vil sænke prisen på deres processorer med op til 15%

Dette stammer ifølge en rapport fra DigiTimes fra anonyme kilder på markedet for bundkort. Prisfaldet vil påvirke chips på tværs af 8. generation Coffee Lake og 9. generation Coffee Lake Refresh-serierne.

Hvis disse rygter holder vand, kan konkurrencen imellem AMD og Intel virkelig tage til, eftersom Intel Core i9-9900K med en prisreduktion på 15% kommer noget tættere på hvad Ryzen 7 3800X koster i dag. Vi tager naturligvis rygterne med et gran salt, og det ville da også være første gang, hvis Intel sænkede priserne som modsvar til en AMD Ryzen-lancering. Kan dette betyde, at Team Blue frygter for den øgede konkurrence?

En evig kamp

AMD Ryzen 3rd Generation-processorerne et ikke udkommet endnu, men ifølge alle læk og rygter vi har set indtil videre, samt AMDs eget praleri mht. hvad processorerne er i stand til, vil de give Intel seriøs konkurrence.

Kommer AMD Ryzen 7 3800X til at koste omkring 400 dollars, men med en ydelse der svarer til den 500 dollar dyre Core i9-9900Km, vil Intel få det svært. Af denne årsag alene lyder et prisfald helt sandsynligt.

Når det er sagt, er den på forhånd angivne information om ydelsen sjældent den mest troværdige. Heldigvis udkommer de billigere AMD Zen 2-processorer allerede d. 7. juli, så der får vi en forsmag på, hvor slemt det står til for Intel.

Via Hexus