iMac 2020 får måske alligevel Intel-processorer

Selvom Apple ikke viste frem en ny iMac på dette års WWDC, ser det ud til, at virksomheden stadig er klar til at lancere en ny Intel-drevet alt-i-et-pc. Detaljer om Apples kommende desktopmaskine er dukket op på Geekbench og det ser ud til at bekræfte, at iMacs ikke skifter til en ARM-baseret CPU endnu.

Lækagen blev opdaget af @_rogame, og viser 2020 iMacs processor som værende en Intel Core-10910 CPU med 10-kerner, 20-tråde, en basis clock hastighed på 3,6 GHz og en boost clock på 4,7 GHz, hvilket antyder, at Core i9-10910 i teorien er en version af Core i9-10900 med højere clock hastighed.

Ingen dele passende til denne beskrivelse er angivet på Intels hjemmeside, så det er sandsynligt, at dette er en "speciel" 95W-del, der udelukkende er designet til Apple, især da Intel i øjeblikket ikke har en 95W Core i9-processor i sit Comet Lake-S lineup.

Listen viser også et ikke annonceret AMD Radeon Pro 5300-grafikkort, som ser ud til at være en desktopvariant af Radeon Pro 5300M, der sidder inde i 16-tommer MacBook Pro.

Ifølge Geekbench-listen er Radeon Pro 5300 udstyret med 4GB VRAM, 20 computerenheder og en clock hastighed på 1,65GHz. Der er ingen detaljer om GPU’ens hukommelse, men det er sandsynligt, at Radeon Pro 5300 vil have samme 12 Gbps GDDR6-hukommelse som dens mobile slægtning.

iMac vender tilbage

Ud over den eksklusive indmad forventes iMac 2020 også at få et større redesign. Rygter hævder, at maskinen, der ikke er blevet opdateret siden marts 2019, vil have Pro Display-lignende kanter og en helt ny 23-tommer skærm, som Apple vil klemme ind i samme størrelse kabinet som den nuværende 21,5-tommer-tilstand.

IMac 2020 vil ifølge rygter også signalere Fusion-drevets død, da Apple ventes at droppe traditionelle harddiske til fordel for SSD-drev over hele linjen.