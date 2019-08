Hurtigere Google WiFi-router på vej – og den er også en højttaler

Da Google Wifi blev lanceret i 2017, blev det hurtigt vores yndlings mesh-router, takket være sin beskedne størrelse, nemme opsætning og store værdi for pengene sammenlignet med konkurrenterne.

Nu ser det så ud til, at vi nærmer os lanceringen af en efterfølger, idet nye afsløringer fra Chrome Unboxed indikerer, at Google Wifi 2 allerede er i produktion og kan blive lanceret senere på året.

Produktet med kodenavnet Mistral (som betyder vind), ventes at være næste generation af Google Wifi og vil benytte Qualcomms nye QCS400 series SoCs (system-on-a-chip) som sin hovedprocessor. Det er et usædvanligt valg til en router, idet QCS400s primært er designet til smarte højttalere. Den nye Qualcomm SoC understøtter desuden Wi-Fi 6, den næste generation af trådløs teknologi tidligere kendt som 802.11ax.

Det betyder, at Google Wifi 2 vil kunne opnå en højere båndbredde på tværs af flere enheder, og samtidig kunne klare både stemmeinput og lydafspilning.

Det hele står i navnet

Selvom ankomsten af Google Wifi 2 stadig er ren spekulation – er der også muligheden for, at vi kommer til at se samme funktioner inkluderet i en Google Home 2 smart højttaler, som også kan agere mesh router – kodenavnet Mistral blev opdaget i april 2019 af Kevin Tofel, som på daværende tid troede, at der var tale om en ny smart højttaler eller skærm.

Google har dog for vane at navngive sine Wi-Fi-produkter efter typer af vinde – eksempelvis ”Storm” til OnHub-routere produceret i partnerskab med Asusand TP-Link, og ”Gale” til første generation af Google Wifi – det første mesh-system som blev solgt under ”Made by Goolge”-brandet.

De snu folk hos Chrome Unboxed har desuden opdaget et ganske overbevisende hint i en kodeopdatering til Mistral, som stort set bekræfter, at det er en mesh-router og ikke en smart højttaler. Samtidig har 9to5Google afsløret nogle samtaler imellem Google-udviklere, som refererer til Gale og Mistral i samme åndedrag.

Uanset hvad, har Chrome Unboxed noteret sig, at Mistral allerede er i begyndelsen af produktionsfasen kaldet PVT, hvilket betyder, at vi næppe bør vente meget længere, før vi kommer til at se et hurtigere og potentielt smartere Google Wifi-mesh-system.