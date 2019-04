Huaweis MateBook 13 ligner en seriøs konkurrent til Apples MacBook Air

UnderCES 2019 annoncerede Huawei deres nye MateBook 13, en Ultrabook på 13 tommer, der er pakket med nyeste teknologi men til en rimelig pris.

Huawei Matebook 13 indeholder Intels normale 8. generation Whiskey Lake-processorer, 8GB RAM og op til 512GB lagerplads med Nvidia GeForce MX150 GPU som tilvalg. Denne indmad driver en 13.3 tommer touch-skærm med en opløsning på 2160 x 1440 pixels.

Det indbyggede batteri, som Huawei har smidt ind i det beskedne kabinet, er på 41,7Wh og skulle kunne holde til 10 timers brug. Den bærbare maskine kommer på markedet senere i januar og kommer til at koste fra omkring 7.000 kr. for modellen kaldet Mystic Silver Core i5-8265U. Man kan også gå efter modellen Space Gray Intel Core i7-8565U MateBook 13, der har et indbygget Nvidia MX150 grafikkort til ca. 9.000 kr.

Huawei mod Apple

Ikke alene gør dette Huawei MateBook billigere end Apples MacBook Air, hvor priserne starter omkring 10.499 kr., men du får også en kraftigere hardware. Huawei MateBook 13 benytter 8. generation Intel Whiskey Lake U-series processorer, som udkonkurrerer de blæserfri Amber Lake-processorer, som Apple har siddende i sin nyeste bærbare.

Her medregner vi ikke engang MX150 grafikkortet i Core i7-udgaven, som let kan overmande Intel UHD Graphics 617 GPU, som sidder i MacBook Air. Du skal dog ikke forvente, at du kan spille på den – særligt ikke hvis du benytter MateBooks fulde skærmopløsning.

Huawei har desuden formået at presse Ultrabook-komponenter ned i et lille og transportabelt kabinet. Det måler kun 14.9mm og vejer 1.3kg. Det er tyndere end MacBook Air på sit tykkeste punkt og kun en anelse tungere.

Huawei forstår at køling af normale processorer i en bærbar så tynd og let som denne er vigtigt – især når den har en helt normal og fuldt ydende Ultrabook-processor. For at adressere dette problem har de monteret et særligt Shark Fin design 2.0-kølesystem, som Huawei hævder kan forbedre luftgennemstrømningen med op til 25%.

Hvad sikkerheden angår, vil Huawei MateBook 13 indeholde samme One Touch biometriske-sensor, ligesom som mange af deres telefoner. Denner vil være bygget ind i Power-knappen.

Al biometrisk data opbevares desuden direkte på enheden og ikke i skyen.

Imens både MacBook Air og Huawei MateBook 13 begge kun har to USB-C-porte og en hovedtelefonudgang, er Apples bærbare kompatibel med Thunderbolt 3. Det er Huawei MateBook 13 ikke. Bliv hængende for vores fulde anmeldelse og se hvem af dem, der klarer denne ”ultra-tynde-bærbare”-ting bedst.