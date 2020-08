Huaweis Mate X-efterfølger ligner meget Samsung Galaxy Fold

Huawei Mate X skiller sig ud blandt de foldbare telefoner, fordi det er den eneste, der kan foldes sammen med hovedskærmen på ydersiden, imens de fleste andre lukker sammen om deres primære skærm. Det ser nu ud til at ændre sig med anden version af telefonen

Dette kommer fra Ross Young, en analytiker og tipper, der ofte kommenterer på telefonskærme, og som tweetede nogle oplysninger om, hvad han kalder 'Mate X2'. Ifølge Young vil telefonen have en sammenklappelig skærm med dele fra Samsung og BOE.

Dette vil få Huawei Mate X2 til at ligne Samsung Galaxy Fold ganske meget, da den har en skærm, der folder ind ad - faktisk sammenligner Young den selv med den for nylig annoncerede Galaxy Z Fold 2.

Hvis denne designforudsigelse er korrekt, vil den give foldetelefonen et mere konventionelt design sammenlignet med dens forgænger, men også muligvis et mere holdbar et - en udvendig skærm kan være ret tilbøjelig til at få ridser og skrammer.

Vi bliver dog nødt til at vente på at høre mere om denne telefon, før vi kan vide noget med sikkerhed.

Mate X2 is in-folding like the Z Fold 2 and will be sourced from Samsung and BOE. No UTG, CPI instead. But perhaps you already knew all that...:)August 7, 2020