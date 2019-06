Huawei har forsøgt at registrere varemærket til sin erstatning for Android

Amerikanernes massive handelsblokade i forhold til Huawei har betydet, at kineserne har travlt med at finde et alternativ til Android-operativsystemet, som de i øjeblikket får fra det amerikanske selskab Google.

Selvom firmaet eftersigende har arbejdet på deres eget Hongmeng-operativsystem siden 2012 , har de sidste måneders pres skubbet på for at få deres alternativ til Android færdigt.

Drømmer Android-brugere om Hongmeng?

Repræsentant for Huawei, Andrew Williamson har talt om tilgængeligheden af operativsystemet i et interview med Mexico City, hvor han hævdede, at ”det er ikke noget Huawei er interesserede i (…) men Hongmeng bliver testet, primært i Kina.”

Williamson udtalte samtidig, at han mener, at ”det allerede er på vej ud til over en million enheder”, og Reuters kan fortælle , at Huawei har registreret varemærket ”Hongmeng” i EU såvel som i en række andre lande, herunder Canada, Sydkorea, New Zealand, Cambodia og Peru.

Huawei vil naturligvis helst holde sig til Googles Android-system og ville bremse udrulningen af Hongmeng, hvis den amerikanske regering trak deres beslutning tilbage, men ifølge Williamson er deres backup-styresystem klar til lancering ”om nogle måneder”.

En Play Store med et andet navn

En af de primære ulemper Huawei vil støde på, ved at forlade Googles Android-platform, er den tabte adgang til Play Store og herigennem adgangen til den kæmpe samling af verificerede og troværdige apps den indeholder.

Det kinesiske firma har i stedet sin egen app store – Huawei AppGallery – men denne er slet ikke i nærheden af at have samme variation af apps som konkurrenterne fra Google eller Apple.

Af denne årsag har firmaet ifølge en lækket mail, som er delt med XDA Developers , kontaktet udviklere, som i øjeblikket laver apps til Apps Store, og opfordret dem til at udgive deres populære apps i AppGallery og dermed øge udbuddet i samme.

E-mailen antyder, at AppGallery indtil videre har 560.000 udviklere tilknyttet, og at platformen er præinstalleret på alle solgte Huawei-telefoner i verden, hvilket betyder 270 millioner månedlige aktive brugere.

Huawei udskyder målet op at blive verdens førende smartphone-udbyder

Klager til FCC

Oven i dette har den kinesiske telegigant også indgivet en officiel klage til Federal Communications Commission (FCC) angående bandlysningen af deres netværksteknologi på grund af spørgsmål om national sikkerhed.

I brevet står der, at ”bandlysningen af specifikke udbydere på grund af spørgsmål om ”national sikkerhed” i realiteten ikke gør andet end at sikre sikkerheden for Amerikas telekommunikationsnetværk. Faktisk vil det være en større trussel mod netværkstabiliteten og sikkerheden, at bede operatører om at fjerne og erstatte deres eksisterende udstyr.”

Derudover hævder Huawei, at de trods anstrengelserne ikke har fået et møde i stand med Federal Commissioners, så de kan få forklaret anklagerne om truslen mod den nationale sikkerhed og det kinesiske firma føler sig derfor ”de af stand til at svare på samme”.