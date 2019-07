Huawei får snart igen lov at købe fra amerikanske virksomheder

Noget tyder på en opblødning I hele sagen om USA mod Huawei, idet Præsident Trump har annonceret, at Huawei igen vil kunne købe teknologi fra amerikanske leverandører – med visse begrænsniger.

”Amerikanske virksomheder kan sælge deres udstyr til Huawei,” citerer Bloomberg Trump for at havesagt under en G20-nyhedskonference. ”Vi taler om udstyr, som ikke udgør nogen fare for den nationale sikkerhed.”

Det kunne se ud som om, at den amerikanske og kinesiske regering er klar til at indstille handelskrigen midlertidigt, hvilket vil give virksomheder på begge sider af Atlanten tid til at trække vejret.

Det er endnu uklart præcis hvad ændringen i politikken kommer til at betyde: Huawei er stadig på den sorte liste (Commerce Department's Entities List), hvilket betyder, at de amerikanske myndigheder stadig skal godkende alle aftaler. Yderligere forhandlinger ventes at finde sted i denne uge.

Mere information senere

Det kunne se ud som om, at amerikanerne er klar til at give Huawei nogle indrømmelser, hvad angår udviklingen af smartphones og laptops, imens de stadig vil holde det kinesiske firmae uden for, når det kommer til 5G-infrastrukturen.

Om dette så betyder, at Huawei kan fortsætte med at lave telefoner som normalt, med Android og det hele, er endnu ikke afgjort. Det med småt bliver stadig diskuteret og vi regner med at høre mere i denne uge. Huawei har kæmpet med at få svaret på den mulige udelukkelse fra amerikansk software og hardware – og gået så langt som at udvikle sin egen erstatning for Android, i tilfælde af, at de ikke kan bruge Googles software længere.

Den fulde effekt af forbuddet ville først træde i kraft i august, så med Trumps seneste udmelding under G20-topmødet, kunne det godt se ud til, at Huawei kan fortsætte ufortrødent – i hvert fald i forhold til nogle af deres produkter.