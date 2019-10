Huawei Band 4 afsløret – men har vi ikke set det før?

Du får nu endnu en fitness-tracker at vælge imellem fra budgetklassen, hvis du ønsker at måle dine fremskridt fra håndleddet. Det nyligt afslørede Huawei Band 4 efterfølger Huawei Band 3 Pro.

Det er tydeligt at se inspirationen fra Honor Band 5, som også netop er lanceret. Ja faktisk ligner det blot en rebranded udgave af det samme produkt fra Huaweis søsterselskab. Er der nogen større forskelle, er de svære at få øje på - selvom den marineblå rem på Honor Band er udskiftet med en rød rem på Huawei Band. Trackeren fås også i Sakura Pink og Graphite Black.

”Med vores nye Band 4 får vores brugere indsigt i deres fysiske tilstand i alle døgnets 24 timer. På den måde gør vi hidtil skjulte signaler fra kroppen synlige, så du kan bruge dem til at optimere alt fra søvn til træningsrutine,” siger RenKe, der er direktør i Huawei Consumer Business Group i Danmark.

”Det har været afgørende for os at skabe et design, som er både brugervenligt, behageligt og æstetisk. Huawei Band 4 er komfortabelt at have på og nemt at bruge både til hverdag, træning og afslapning,” siger RenKe.

Huawei Band 4 kommer til danmark i slutnigen af november til en vejledende salgspris er 349 DKK og vil kunne købes i udvalgte butikker.

En serie af trackere

Ser vi bort fra lighederne med Honor Band 5, får du meget funktionalitet til en forholdsvis lav pris. Det er værd at bemærke, at wearables fra konkurrenter som Xiaomi og Amazfitaldrig har været nede i så lavt et prisleje.

Huawei Band 4 måler skridt, distance, kalorier, søvn, puls og en række udvalgte typer af træning, ligesom du får basale notifikationer, når de tikker ind på din smartphone.

Huawei hævder, at du får seks dage ud af batteriet imellem opladninger, men det må vi naturligvis efterprøve selv. Skærmen på 0,96 tommer har en opløsning på 80 x 160 pixels og har flere smarte digitale designs at vælge imellem.

Vi har tidligere beskrevet Honor Band 5 som en ”rimelig billig fitness tracker, med nok funktionalitet og alsidighed til at tilfredsstille de fleste” – og det ser ud til, at Huawei Band 4 er mere af det samme.

Via GSMArena