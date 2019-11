Her finder du alle Premiere League-kampene

Nu går det løs igen. Her fredag aften tager vi hul på endnu en Premiere League-sæson, når Manchester United hjemme tager imod Leicester med Kasper Schmeichel i målet.

Lørdag går det så for alvor i gang, og har du danskerhjertet med, når du ser engelsk fodbold, så er lørdag en god start. Først får du nemlig Tottenham og Christian Eriksen mod Newcastle. Og den sene eftermiddagskamp står mellem Chelsea og Huddersfield, hvor man jo kan håbe på, at Andreas Christensen har sneget sig ind i den nye Chelsea-træner Sarris startopstilling - for slet ikke at tale om Huddersfield, der jo har både Jonas Lössl, Mathias Zanka Jørgensen og Philip Billing i truppen.

Og sidder du lige nu og tænker, hvordan pokker kommer jeg til at se den bedste fodboldliga i verden live, så får du løsningen her.

Sådan streamer du løs

Igen i denne sæson er visningen af Premiere League-kampene herhjemme delt lige over mellem tv-selskaberne MTG og Discovery Networks.

Der er forskellige måder at se kampene på, men du skal være forberedt på at have penge op ad lommen. Da vi her på redaktionen ikke er så vilde med flow-tv, så koncentrerer vi os om streaming.

Først og fremmest vil vi anbefale, at du anskaffer dig en Chromecast (nogle foretrækker Apple TV), hvis du ikke allerede har gjort det. Med en Chromecast er du sikker på at have forbindelse mellem din mobil og dit tv. Hvis du halter lidt efter på tv-fronten, så kan du her få en oversigt over de bedste tv'er til sport.

Og er din mobil ikke helt up to date, så finder du de bedste smartphones i 2018 her.

Når det er på plads, så skal du have et abonnement på enten kampe fra MTG eller Discovery Networks. Eller begge, hvis du vil være sikker på at kunne se alle kampene.

Priserne varierer afhængig af, hvilken form for abonnement, du vælger. Hvis vi starter med MTG, så kan du vælg et abonnement på ViaPlay Sport.

Her får du for 289 kroner om måneden adgang til alle de kampe, der vises på TV3+ (og diverse programmer på TV3 Max).

Vil du have fat i kampene fra Discovery Network, så skal du have et Eurosport Player-abonnement, der blandt andet giver adgang til deres Premiere League-kampe. Det vil koste dig 129 kroner om måneden.

Når du har disse abonnementer på plads, så er det bare at se løs. Er til tilhænger af at se kampene på din bærbare, behøver du selvfølgelig ikke en Chromecast, men det er nu rart at kunne sende signalerne videre til tv-apparatet.

Én livekamp ad gangen

Sidder du ved en computer og gerne vil sende til dit tv, men ikke har din smartphone ved hånden, så er det altså muligt at caste fra computeren, hvis du bruger browseren Chrome.

Der er dog enkelte begrænsninger på visningen af Premiere League. Det er fortsat ikke muligt at se alle 16:00 lørdagskampe live, og desuden må der aldrig sendes mere end én livekamp samtidigt. Eneste undtagelse er sidste spillerunde.

Vil du have et overblik over, hvor kampene bliver vist, så kan du se det her.

Foto: Pixabay