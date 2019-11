Her er det bedste mobilabonnement til studerende

I disse dage står tusindvis af studerende over hele landet i kø for at finde værelser og lejligheder til starten på deres nye studieliv. De fleste boliger er til priser, der kan være svære at betale på SU. Derfor er det om at finde alle de steder, hvor man kan spare nogle håndører. Og eftersom en smartphone er umulig at undvære, så kan man måske finde lidt på mobilabonnementet.

Det har fået Mobilabonnement.dk, som kalder sig selv Danmarks største sammenligningstjeneste af priser på mobilabonnementer, til at lede efter det billigste tilbud til en studerende, og valget er faldet på Oisters abonnement "Fri tale og fri data".

Ifølge mobiltjenesten indeholder abonnementet alt det, som en studerende har brug for: Man kan tale alt det man vil, og man kan surfe og streame alt, hvad hjertet begærer til 129 kroner om måneden, hvilket må siges at være en ok pris.

Men der er endnu mere at spare

Alle nyere smartphones har en feature, der hedder internetdeling, hvilket betyder, at man bruger mobilen som hotspot og dermed kan slippe for de par hundrede kroner, som et traditionelt bredbåndsabonnement koster om måneden. Det vil i praksis sige minimum et par tusinde kroner om året.

Med et traditionelt mobilabonnement er der som regel en begrænsning på brugen af data. Den ligger i de undersøgte selskaber på mellem 20 GB og 60 GB om måneden, hvilket nu til dags ikke er specielt meget.

Men netop det udvalgte abonnement fra Oister har fri data, hvilket betyder, at man ifølge selskabet kan streame og surfe alt, hvad man har lyst til (dog med en såkaldt "Fair Use" begrænsning på 1000 GB om måneden).

Det betyder med andre ord, at du har en velfungerende internetforbindelse overalt, hvor du går med din mobil – og at den kan samtidigt deles med andre, da man jo blot skal koble sig på med adgangskode og password, som du selv har oprettet.

Eneste ulempe er, at tilbuddet kun varer indtil den 3. september, så du skal muligvis overveje at slå til hurtigt.

Foto: Pixabay