Hele Huawei Mate 30-serien lækket få dage før lanceringen

Huawei Mate 30-serien afsløres officielt d. 19 september i München, og selvom der kun er få dage til, får vi via lækager stadig nye informationer ind om de kommende telefoner.

Huawei Mate 30-serien vil væer udstyret med det nye Kirin 990-chipsæt, i hvert fald i de dyreste modeller, hvilket inkluderer Mate 30 Pro, Mate 30 Porsche edition og Mate 30. Den mindre Mate 30 Lite ventes også at blive vist frem på scenen.

Den troværdige tipper, Evan Blass, har nu delt flere billeder af telefonerne, og giver os en bedre idé om hvad vi kan forvente. Huawei Mate-serien er firmaets flagskibe, som sædvanligvis indeholder de nyeste chipsæts, og låner kameraer fra P-serien.

Huawei Mate 30 Pro

Topflagskibet i år bliver Huawei Mate 30 Pro, som vil byde på det bedste inden for ydelse og fotografering, takket være sit 7nm+ EUV Kirin 990-chipsæt. Bagsiden huser et quad-kamera-setup og vil være lig det vi allerede kender fra Huawei P30 Pro og derfor bestå af en primær 40MP Sony IMX600-linse med blænde på f/1.6 og RYYB sub-pixel arrangement. Denne kombineres med en ultravidvinkel og 3x telefoto (ikke periskopisk) linse. Den sidste sensor er en ToF (Time of Flight) dybdesensor.

På fronten vil Mate 30 Pro have en buet 6.7-tommer AMOLED-skærm med Full HD+-opløsning. Skærmen har et ganske stort hak i toppen, men det er der, for at muliggøre 3D Face unlock. Mate-serien har altid været kendt for sin gode batterilevetid, og Mate 30 Pro forventes at få et batteri, der er større end 4.000mAh og understøtte SuperCharge samt trådløs opladning.

Huawei Mate 30

(Image credit: EvLeaks)

Så er der den almindelige Mate 30, som vil minde meget om Pro-udgaven. Den primære forskel skal ses i designet, hvor skærmen ikke er buet og hakket er markant mindre og derfor ikke har den førnævnte 3D Face unlock-mekanisme. Andre mulige forskelle vedrører et mindre batteri og langsommere opladning.

Huawei Mate 30 Porsche Edition

(Image credit: EvLeaks)

Som med tidligere generationer ventes der også en Porsche edition af Mate 30, og den vil som altid være udstyret med de bedste funktioner - og lidt til. Du får igen den buede skærm med face unlock og samme quad-kamera-setup på bagsiden. I stedet for glas, er Huawei Mate 30 Porsche edition svøbt i læder, hvilket giver et ekstra lag af luksus til enheden. Ligesom Pro-udgaven vil denne model ikke have nogen fysiske knapper og i stedet være udstyret med en berøringsfølsom flade. RAM og lagerplads forventes af være helt i top.

Huawei Mate 30 Lite

Huawei forsøger ikke kun at ramme premium-segmentet med Mate 30-serien, hvilket Mate 30 Lite er et godt bevis på. Her får du meget af den samme oplevelse, men til en noget lavere pris. Denne model ventes at være udstyret med en Kirin 810-chip, som også er bygget op omkring 7nm-teknologi.

Det lækkede billede viser desuden et quad-kamera-setup, som ikke er almindeligt i denne prisklasse. Som hulkameraet og fingeraftrykslæseren på bagsiden afslører, har Mate 30 Lite et LCD-panel modsat OLED som ses på de større søskende.

Vi skal understrege, at der endnu er tale om rygter, men lækagerne ligger i tråd med tidligere rapporter. Heldigvis bliver vi meget klogere om kun et par dage.