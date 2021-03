Harry Potter på vej tilbage

Flere spinoff-projekter i det berømte Harry Potter-univers kan være på vej. Det gav WarnerMedias administrerende direktør Jason Kilar i sidste uge udtryk.

Han uddybede dog ikke nærmere, hvilke planer, der kunne være for udvidelsen af det berømte fantasy-franchise.

For nyligt har der dog floreret rygter om, at HBO Max (ejet af WarnerMedia) angiveligt har planer om at udvikle en live-action serie, der skal udspille sig i det højtelskede filmunivers.

Ifølge The Hollywood Reporter, er der ligeledes snak om filmatisering af Jack Thorne-teaterstykket ‘Harry Potter and the Cursed Child’ fra 2016, der tager udgangspunkt i en ny original historie om den berømte troldmand, som er udarbejdet af Thorne, John Tiffany og J.K. Rowling.

Historien i teaterstykket finder sted 19 år efter begivenhederne i Harry Potter og Dødsregalierne. Her følger man Harry Potter, der nu er ansat i Ministeriet for Magi, og sønnen Albus Severus Potter, der skal begynde på Hogwarts.

Hvorvidt det er denne historie, der får lov at udfolde sig som film eller tv-serie, vides endnu ikke.