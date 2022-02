Gran Turismo 7 – kør om kap med en AI ved navn Sophy

Gran Turismo 7-spillere kan se frem til at køre mod en overmenneskelig AI-rival kendt som 'Gran Turismo Sophy', takket være et gennembrud i udviklingen af kunstig intelligens.

GT Sophy er skabt af Sony AI og er lavet i samarbejde med Gran Turismo-udvikleren Polyphony Digital. Den har været under udvikling de seneste fem år. Sophy er en ny og autonom AI-spiller, der er trænet til at slå verdens bedste GT-kørere. Den bruger en helt ny AI-algoritme, der har gjort det muligt for Sony at skabe en avanceret og realistisk konkurrent – noget som ikke har været muligt før.

I modsætning til de typiske AI-konkurrenter, reagerer og opfører Gran Turismo Sophy sig som et rigtigt menneske og skal mestre tre grundlæggende kørefærdigheder ved hjælp af dyb læring (processen med at gentage og lære utallige scenarier, indtil du opnår det bedste resultat).

"Gran Turismo Sophy er et vigtigt udviklingstrin inden for AI, hvor hensigten ikke kun er at være bedre end menneskelige spillere, men at bidrage med en stimulerende konkurrent, som kan stimulere og udvikle spillernes teknikker og kreativitet til et nyt niveau," siger Hiroaki. Kitano, CEO for Sony AI. "Ud over at yde et væsentligt bidrag til spilsamfundet, tror vi på, at dette nye gennembrud tilbyder nye muligheder inden for områder som autonom kørsel, højhastighedsrobotik og kontrol."

Den overmenneskelige konkurrents tilblivelse

(Image credit: Sony Computer Interactive Entertainment)

Det første element, Sophy skulle mestre, var styringen af selve bilen. Sophy var nødt til at forstå bilens dynamik, linjevalg og præcisionsmanøvre for at kunne mestre krævende baner. Så skulle Sophy lære løbstaktik. Beslutninger truffet på hundrededele af sekunder er nødvendige for at håndtere konstant skiftende situationer, så GT Sophy var nødt til at forstå taktiske træk som at udnytte luftmodstanden til at passere, lægge sig ned foran modstandere og defensive manøvrer såsom blokering.

Men måske den mest menneskelige egenskab, som Sophy skulle tilegne sig var raceetikette. GT Sophy er trænet til at overholde reglerne for sportsmanship, så du bliver ikke totalt fejet af banen.

Disse tre nøgleprincipper blev opnået i samarbejde med Sony Computer Entertainment Interactives cloud-baserede spilinfrastruktur. På denne måde kunne Sophy opleve tusindvis af scenarier og lære af dem.

Sophy indtager pole position

(Image credit: Polyphony Digital)

Resultaterne af GT Sophys læring og udvikling over tid førte først til, at AI konsekvent slog de bedste GT-kørere i verden. Ved en event i juli 2021 tabte Sophy med en score på 86 point mod 70 point. Men under en senere event i oktober 2021 slog Gran Turismo Sophy de bedste kørere i verden med en solid margin - 52 point mod 104 point.

Den vigtigste fordel ved Sophy er ikke, at Sony har skabt en CPU-konkurrent, der er utrolig svær at slå, men en meget livlig og dygtig konkurrent, der opfattes som en menneskelig spiller.

Efter konkurrencerne mod Sophy udtalte Takuma Miyazono, mester i FIAs Gran Turismo Championships 2020, at "Jeg glemte fuldstændig, at jeg spillede mod en AI. Det var utrolig sjovt. Jeg vil gerne køre mere mod denne konkurrent i fremtiden."

Emily Jones, en finalist i FIAs Gran Turismo Championships 2020, bemærkede, at GT Sophys teknikker faktisk gav hende større indsigt i, hvad hun kunne forbedre bag rattet. "Det var utrolig spændende at opleve GT Sophies køreteknik," sagde Jones. "Jeg blev utroligt inspireret af hende."

Men kan vi se frem til at konkurrere mod GT Sophy i Gran Turismo 7 i fremtiden? Ja, er det umiddelbare svar. Men der har ikke været nogen vurdering af, hvornår denne overmenneskelige AI vil komme på banen. Når Sophy endelig ankommer, vil hun være i stand til at ændre den måde, vi ser computerdrevet kørsel på for altid.