GoPro forventes at lancere et nyt actionkamera og flere produkter er på vej i år

Efter nogle hårde år for GoPro, hvor firmaet droppede deres Karma-droner, og ikke mindst betydelig konkurrence fra billigere kinesiske konkurrenter bl.a. Yi 4K + Action Camera, ser det ud til, at firmaet nu går lysere tider i møde. GoPro planlægger nemlig at lancere hele tre nye produkter i år, hvoraf det ene højst sandsynligt er GoPro Hero7 Black.

På et møde med aktionærerne afslørede GoPros CEO Nick Woodman forbedrede økonomiske resultater i andet kvartal med en stigning i omsætningen på 40 procent til 283 millioner i forhold til det foregående kvartal. Det betyder stadig et nettotab på 32 millioner dollar, men ifølge virksomheden er dette en sekventiel forbedring på 51 procent.

Og der er flere gode nyheder, for GoPro meddeler, at Hero 5 Black har solgt mere end fire millioner enheder siden lanceringen i 2016, og det bliver dermed det bedst sælgende GoPro nogensinde. Ifølge NPD Group var andet kvartal de fem mest sælgende kameraer i USA - når det kommer til antallet af enheder - alle GoPro-kameraer, i henhold til NPD Group. Mens fire af de fem bedst sælgende actionkameraer i Europa og Asien også var GoPro-kameraer i andet kvartal, ifølge GfK.

Tre nye GoPros på vej

Woodman afslørede også, at vi kan forvente at se tre nye produkter fra firmaet i år. Vi venter stadig på flere detaljer, men vi forventer, at de nye produkter er Hero7 Black, som skulle være en opgradering af det fremragende actionkamera Hero6 Black, som blev lanceret sidste år.

PhotoRumors.com har meddelt, at navnet Hero7 Black allerede er registreret online. Det er svært at sige noget om en egentlig forbedring i forhold til Hero6 Black, men PhotoRumors bemærkede, at modelnummeret er nøjagtigt det samme som Hero6 Black, hvilket indikerer, at der kan være tale om en beskeden opgradering.

Hvis de lækkede billeder af GoPro Hero7 Black er ægte, ser det ud til kun at have et par småændringer i forhold til de nuværende modeller Hero5 Black, Hero6 Black og Hero (2018).