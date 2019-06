Google lader nu brugerne slette placerings- og web-historik automatisk

Tilbage i maj annoncerede Google, at de ville gøre det muligt for brugerne at få slettet deres onlinehistorik automatisk. I dag er tech-giganten så begyndt at udrulle den nødvendige opdatering.

Mere specifikt vil ejere af Google-konti kunne vælge imellem en tidsgrænse på 3 eller 18 måneder, hvorefter informationer om deres placering, web og app-historik automatisk vil blive slettet.

Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8O pic.twitter.com/Oc3fk66QNmJune 26, 2019

Brugere kan slå denne funktion til, ved at gå ind under Activity Controlls på deres Google-konto, både på en mobil eller i en browser, kan du nu vælge ”manage activity” under din ”Web & App Activity” eller ”Location History”.

Afhængig af om det er blevet muligt for dig endnu, vil du kunne vælge ”Choose How Long to Keep” under begge eller en af disse sider. Vælger du enten tre eller 18 måneder, kan du vælge at slå indstillingen til nu, eller slette alt herudover med tilbagevirkende kraft.

Selvom brugerne har haft nogenlunde de same muligheder tidligere, har det været irriterende at skulle slette sine data manuelt og herved opretholdt en balance imellem deres privatliv og de personlighedsindstillinger som henviser til disse gemte data.

Det er også muligt helt at slukke for indsamlingen af denne typer brugerdata, men som førnævnt vil det indskrænke søgegigantens funktionalitet, hvad angår personlige anbefalinger på tværs af søgninger, kort og andre Google produkter.