Google arbejder på et nyt socialt netværk

Google er i gang med at bygge et nyt socialt netværk, kaldetShoelace, som de hævder vil ”super charge dit sociale liv”.

Blot måneder efter nedlukningen af Google+ har firmaet afsløret, at de går efter Facebook en ekstra gang – denne gang fokuserer de eksklusivt på events.

Ulig de fleste andre sociale netværk, som lader folk oprette forbindelse til folk overalt på kloden, er Shoelace regionbaseret og vil i første omgang blive prøvet af på en række fællesskaber i New York City.

Appen (tilgængelig til iOS og Android) kan i første omgang kun tilgås via invitation og kan kun installeres, hvis du har modtaget en invitationskode. Der er endnu ikke nogen web-udgave i sigte og selvom Googles Shoelace-side bruger domæneudvidelsen ”.nyc” er der ikke registreret andre byer på samme måde (såsom Los Angeles og Las Vegas).

Hvor sker der noget?

IfølgeAndroid Police har Shoelace meget tilfælles med Schemer, et andet lokalitsbaseret socialt netværk, som Google lancerede i 2011 og droppede igen i 2014.

Det virker usandsynligt, at et andet socialt medie vil kunne løsrive sig fra Facebooks greb, men ved at arbejde direkte samen med specifikke fællesskaber (eksempelvis individuelle skoler og undervisningsinstitutioner), kan Google måske møve sig ind og skabe sin egen niche.

Alternativt kommer det ingen vegne. Shoelace bliver udviklet af Googles Area 120-hold, som specialiserer sig i eksperimenterede projekter – ikke alle af disse ser offentlighedens lys. Kun tid og nogle få grupper i NYC vil kunne gøre os klogere.