Tre gode råd til dig, der skal købe en brugt smartphone

Danskerne går i stigende grad på jagt efter genbrugsguld. Men når man handler med andre private sælgere, er det altid på eget ansvar, og derfor er det ikke uden risiko. Ifølge en undersøgelse lavet af YouGov 2023, videresælger næsten en fjerdedel af danskerne (24%) deres gamle elektronik - Landechef for Samsung Danmark, Claus Holm, kommer med nogle råd til, hvad privatpersoner skal holde øje med, når de køber brugte smartphones.

Svindel fylder mere, når private handler

Mere end hver tiende dansker har det seneste år har været udsat for svindel eller forsøg derpå i forbindelse med nethandel mellem privatpersoner – det er en stigning på 7 procentpoint fra 2020, viser en opgørelse fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL. Politiets tal viser også, at samhandel (handel mellem privatpersoner) udgør den største andel af anmeldelser om svindel.

Der er naturligvis ikke altid tale om svindel, når du handler med privatpersoner, men derfor kan det stadig gå galt. Ifølge Claus Holm, Landechef for Samsung, er der særlig grund til at være på vagt, når man køber brugt forbrugerelektronik fra private:

”Det er på eget ansvar, når man handler med privatpersoner, og der er derfor vigtigt at vide, hvad man skal kigge efter, så man ikke står med en smartphone, der ikke kan bruges. Telefoner kan eksempelvis være indrettet forskelligt afhængigt af, hvilket land de er købt i. Der kan både være varierende software-funktioner og garantier og netværkstekniske forskelligheder kan også afgøre, om smartphonen kan bruges hjemme i Danmark.”

Når man handler med virksomheder, er der lovbestemte rammer, der beskytter dig som forbruger. Desværre følger de samme rammer ikke med, når man handler med private. Claus Holm er kommet med tre tips til, hvad du skal være opmærksom på, når du køber din brugte telefon som privatperson

Claus’ tips til en sikker handel

1) Husk at bede om den originale kvittering og emballage for det produkt du køber. På den måde kan du sikre dig, at der er tale om et originalt og rigtigt produkt. Det kan også være relevant at se eventuelle garantier.

2) Mød fysisk med sælger. Når du mødes med sælger, har du mulighed for at have produktet i hånden og teste den. Hvis du kan søge efter softwareopdateringer på telefonen, henter en opdatering eller skriver, at den er fuldt opdateret, er det som regel et tegn på, at det er et ægte produkt og kan bruges på det lokale marked.

3) Test telefonen. Hvis det er en telefon, der skal have 5G netværk eller den nyeste Android software, kan du med fordel tjekke, om telefonen har og kan det den bør.

Pro tip: Har du købt en brugt Samsung smartphone hos en privatperson? Test om det er en originalvare ved at taste *#06# i din opkaldsapp. Dit IMEI- og serienummer vil dukke op på skærmen. Dobbelttjek nu, at det er det samme, der står på kassen. Hvis ikke, er den falsk.

Som alternativ til privathandel, kan Samsungs kunder gøre brug af Samsung Trade-In. Det er en service, der giver kunder mulighed for at returnere deres gamle produkter til fordel på rabat på et nyt. På den måde kommer gammelt elektronik i sorteringen, og der bliver sparet lidt mønt på den nye telefon.

Har du en iPhone, så findes der også for dig en sted, hvor du både tjene penge på din gamle og købe en ny (brugt). Tjenesten hedder Swappie, og det er en af de hurtigst voksende virksomheder i Norden lige nu. Her kan iPhone-brugere vælge imellem tre forskellige niveauer i forhold til, hvilken stand telefonerne er i. forskellige niveauer fra Budgetvalg, God Stand til Premium-serien.